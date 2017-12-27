北控清潔能源(01250-HK)近8億購寧夏光伏發電站

北控清潔能源集團(01250-HK)公布，公司之間接全資附屬公司天津富歡企業管理諮詢有限公司於12月22日與徐西昌、 西安龍騰新能源科技發展與寧夏錦繡集團(統稱賣方)訂立股權轉讓協議，天津富歡收購寧夏錦繡龍騰新能源全數股權，交易代價約為1.69億元(人民幣.下同)。

就股權轉讓協議而言，買賣雙方、寧夏錦繡龍騰新能源、項目公司中寧縣興業錦繡新能源及EPC承包商訂立債務清理協議。根據債務清理協議，訂約方確認，該債務之金額為6.26億元及該債務須由天津富歡代表寧夏錦繡龍騰新能源及中寧縣興業錦繡新能源償還。換言之，收購總代價為約7.957億元，天津富歡將分四筆付款。

天津富歡主要從事提供有關光伏發電業務之諮詢服務。寧夏錦繡龍騰新能源主要從事清潔能源業務，其持有位於寧夏回族自治區中寧縣之100兆瓦光伏發電站。根據寧夏錦繡龍騰新能源提供之未經審核綜合財務資料，其於2017年11月30日之綜合資產淨值及資產總值分別為約2523.1萬元及6.51億元。

交易為北控清潔能源公司提供收購位於寧夏回族自治區之項目之權利及權益之機會。儘管位於中國國家發展和改革委員會劃分之I類光伏資源區，但在考慮到集團之投資成本及項目之限電問題後，仍預期帶來可觀的投資回報。

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