藥明生物(02269-HK)終止向附屬租賃實驗室設備持續關聯交易

藥明生物(02269-HK)公告，茲提述招股章程，内容有關(其中包括)公司與藥明康德上海分别就租賃若幹生物制劑實驗室設備及提供若幹采購服務所訂立的設備租賃框架協議及采購服務框架協議。

公司獲得相關中國政府部門确認，有關生物制劑實驗室設備的擁有權轉讓的限制不再适用，因此，在不違反相關中國法律及法規情況下，相關設備可由藥明康德上海轉讓予上海生物技術。此外，公司已就采購原材料及設備建立其自有的物流及倉儲服務平台，因此，其不再需要向藥明康德上海取得相關采購服務。于2017年12月26日，公司與藥明康德上海訂立兩項終止協議，據此，雙方已同意分别終止設備租賃框架協議及採購服務框架協議，即時生效，并且已确認概無訂約方對另一方提出就終止所引緻的任何申索。

于2017年12月26日，公司透過其間接全資附屬公司上海生物技術與藥明康德上海(藥明康德的全資附屬公司)訂立設備轉讓協議，據此，藥明康德上海同意將藥明康德上海所擁有的若幹生物制劑實驗室設備(其過往由藥明康德上海根據設備租賃框架協議租出)轉讓予上海生物技術，代價為約3997.6萬元人民币。

上海生物技術為公司的間接全資附屬公司。其主要從事有關生物制劑的研究及開發。藥明康德上海為藥明康德的全資附屬公司，因此其為公司的關連人士。其主要業務為開發化學合成。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)