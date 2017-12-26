朗詩綠色地産(00106-HK)出資認繳中城基金50%權益

朗詩綠色地産(00106-HK)公告，于2017年12月25日，公司全資附屬公司南京朗銘及上海朗青與中城年代及中城勇逸簽訂有限合夥協議，據此，訂約方共同向中城基金出資。

中城基金的投資目标為主要投資于優質房地産開發與銷售項目等。認繳出資總額為6.72億元，其中上海朗青及中城年代為普通合夥人，各認繳出資額為100萬元，各占中城基金0.15%;而南京朗銘及中城勇逸為有限合夥人，各認繳出資額為3.35億元，各占 中城基金49.85%。即朗詩綠色地産集團合共持有中城基金50%權益。

同日，公司全資附屬公司南京朗銘與南京旭博輝、合肥皖新朗詩文化投資有限公司(目标公司)及中城基金訂立合作框架協議，據此，南京旭博輝同意出售及中城基金同意收購銷售股份(相當于項目公司48%股權)，代價為2,485萬元(人民币，下同)，南京旭博輝同意轉讓及中城基金同意受讓标的債權，代價約為6.29億元，及中城基金同意提供中城股東借款不超過1,783萬元。

于本公告日期，項目公司由南京旭博輝持有49%及由皖新集團持有51%。項目公司持有中國合肥市高新區BB-5-1号地塊，宗地面積為63.65畝。

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