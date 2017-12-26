康宏(01019-HK)授出購股權計劃留聘員工

康宏環球控股(01019-HK)公布授出購股權計劃，以留聘公司主要人員及肯定其貢獻。

公司宣佈推出「共享未來：股份奬勵計劃」(“Sharing Our Future: Appreciation Stock Option Scheme”)，讓有傑出貢獻的獨立理財顧問、企業僱員及行政人員受惠。今次計劃屬一次性，將會向多於800位員工派發最高近15億股新發行股份，約佔公司已發行股份十分之一。股份會於三年內分期歸屬予員工。公司會按既有規章規劃，並於短期內通知有關員工細節安排。

一直以來，公司有不同形式的獎勵計劃，以配合不同業務需要。早前，管理層在員工會議中承諾，會讓更多員工有機會獲得奬勵，以肯定員工的貢獻。公司在未來會繼續考慮各類延續及擴大奬勵的計劃，例如是恆常性認購股份計劃、以折扣價股票購買計劃等，目的是讓每一位員工也有機會成為股東，讓員工進一步共享公司的發展成果。

董事會薪酬委員會主席傅鄺穎婷表示：｢理財顧問行業十分重視同事的專業和熱誠，公司不但信任同事，亦希望與員工分享公司的發展成果。新董事會同意這個對同事的承諾。希望同事放眼公司的未來，繼續效力，毋須擔心短期波動。｣

集團總裁吳榮輝先生表示：｢新董事會希望扭轉過去不足之處。我們樂意更積極、更主動地與更多員工分享公司成果，讓他們成為公司股東，以示無分彼此、共坐一船。其實，要重啟公司便應回歸基本面，正確做法就是關切同事、穩住員工、穩定公司，讓大家專注於提升業績，彼此扶持，共享成果。｣

集團首席人力資源總監黃雪輝表示：｢這次計劃安排簡單、直接，也没有複雜條款，相信會受同事歡迎。｣

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