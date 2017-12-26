仁寶旗下再添掛牌新兵 小金雞鋐寶布局智慧家庭有成

鋐寶科技今（26）日舉辦興櫃掛牌前法說會，預計於 12 月 29 日正式登錄興櫃。仁寶積極布局事業版圖，其中也切入智慧家庭應用市場，而鋐寶科技目前為仁寶集團持股 72% 之子公司，成為仁寶布局智慧家庭中快速成長的小金雞。該公司今（2017）年上半年度營收達 36.90 億元，稅後淨利 0.78 億元，每股盈餘 1.30 元。

鋐寶科技成立於 2009 年 8 月，主要從事研發及銷售纜線數據機、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品，以自有品牌銷售全球主要各大運營商。目前歐洲前幾大 MSO（多系統經營管理）運營商皆為鋐寶科技長期合作客戶，其市占率為歐洲第一大 Cable Home Gateway 品牌供應商。

產業資料顯示，Cable 用戶端設備的年產值及年出貨量穩定成長，其動能來自於 Cable CPE 市場之 MSO 運營商不斷推出各式加值服務。而鋐寶科技除持續整合軟硬體系統、提升產品附加價值外，未來也將不斷協助客戶整合網路通訊加值產品，成為完整解決方案提供者。

未來成長除受惠寬頻網路服務 DOCSIS 3.1 換機潮及智慧家庭周邊產品延伸需求外，也將以此基礎拓展至美洲地區等全球其他 MSO 運營商，並持續增加新市場及新客戶以提高營運規模與市占率。

鋐寶科技股本為新台幣 6.035 億元。2015、2016 及 2017 上半年度營收分別為 28.05 億元、52.21 億元及 36.90 億元；稅後淨利分別為 1.05 億元、1.34 億元及 0.78 億元；每股盈餘 (追溯調整) 分別為 2.89 元、3.64 元及 1.30 元。

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