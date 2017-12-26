光洋科獲大單，搶食陸面板市場，明年首季打入供應鏈

【財訊快報／陳品親報導】中國官方昨 (25) 日傳出將限制昆山地區排污，要求吳淞江等流域區域工業全面停產，不過由於影響層面甚大，決議暫緩實施。對此，金屬靶材廠光洋科 (1785) 表示，昆山子公司並未受到影響，而為了因應中國當地政策，也已在耗能和效率上做改善，以符合當地標準。光洋科表示，看好大陸面板市場，尤其以旋轉靶為出貨大宗，未來將積極前進佈局。光洋科表示，大陸面板產能為全球最大，且面板應用也從原有的平面靶，改為旋轉靶，實用率達 70%，毛利率也較高。光洋科表示，台灣的面板客戶有限，未來將積極布局中國市場，充分發揮產能利用率，據了解，光洋科正與大陸一家前三大面板廠接洽，目前準備通過驗證中，最快明年首季可打入該供應鏈，貢獻大陸面板事業。



毛利率的部分，以硬碟、半導體靶材應用最佳，目前營收佔比為硬碟 30%、半導體 10-20%，硬碟主要客戶囊括威騰 (WD)、希捷(Seagate) 旗下大廠客戶。光洋科表示，在各項訂單持續增溫之下，明年營收超越今年是可以確定的。



光洋科位於昆山的光洋化學應用材料科技、全亞冠環保科技，貢獻公司營收逾五成，主要業務以靶材、貴金屬、汽車化學品等為主，而面板業務則因投資成本較大，因此僅在台灣有產能，客戶包含友達 (2409)、群創(3481) 等。







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