材料-KY轉投資醋片廠中峰化學順利轉盈 2018年產能拉升到1.7萬噸

材料 - KY(4763)由二醋酸纖維絲束跨足上游醋酸纖維素 (又稱為醋片) 領域，朝向上下游垂直整合，轉投資醋片廠中峰化學年產能約 1200 噸，近期已順利轉盈小賺，預計到了明年年產能拉升到 1.7 萬噸，當中 1.1 萬噸為自用生產絲束，其餘 6000-7000 噸則以外售作為塑料產品為主。

材料 - KY 二醋酸纖維絲束年產能已提升到 1.1 萬噸，主要作為香煙濾嘴之用，並與中資魯南化工、祈耀合作上游醋片廠 - 中峰化學，該廠資本額約 1.25 億元人民幣，當中材料 - KY 占了 8 成、魯南約 8%，策略合作股夥伴祈耀占 12%，於今年 4 月設備裝機試車，目前醋片年產能約 1200 噸。



預計到明年醋片年產能將拉到 1.7 萬噸，除了 1.1 萬噸自用生產絲束之用，其餘將以塑料級產品外售，目前醋片每噸成本約 1.7-1.75 萬元人民幣，紡織級售價 2.5 萬 - 2.8 萬元人民幣，塑料級則可提高到 2.5 萬 - 4 萬人民幣不等



醋片主要生產為 Celanese(塞拉尼斯)、美國 Eastman、Solvay(蘇威)、日本 Daicel，以及五糧液集團等，近期 Celanese 與 Solvay 透過黑石協商籌組二醋酸纖維絲束合資公司，為了避免聯合壟斷情事發生，兩者公司若達成合資協議者，產能恐怕必須削減，材料 - KY 評估減產幅度約 15% 左右。



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