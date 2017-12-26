創業家結盟愛合購 打造團購生態系 拚拉升訂單與來客量

創業家 (8477-TW) 今 (26) 日宣布，旗下生活市集和社群團購網 ihergo 愛合購結盟，將全站近 6000 款商品進駐 ihergo 愛合購網站，提供消費者揪團購買服務，董事長郭書齊指出，將可有效帶動訂單量與客單價的提升。

創業家兄弟董事長郭書齊表示，生活市集開站以來每年以 30-40% 的速度快速成長，是重要成長動能，此次雙方策略結盟是看準日常生活品網購市場日漸壯大，團購生活類商品為零售缺口，強強聯手後生活市集可快速觸及 110 萬名喜愛團購的會員，愛合購的消費者也立即享有近 6000 項商品，將有效帶動訂單量和客單價的提升。

愛合購總經理劉謦豪則指出，目前愛合購站內商品以「宅配美食」占約 8 成最多，其次為「女性生活用品及美妝品」約占 2 成，本次與生活市集合作，可大幅擴充生活用品的商品數量。

展望 2018 年，創業家表示，生活市集將持續透過多元管道搶攻居家生活類別市占率。

生活市集以「生活居家第一站」為主打，特別著力在生活快消品的銷售，並嚴選在線商品數 5000-6000 款，以買越多越便宜的策略衝銷量，大組數採購已占整體訂單 3 成且穩定成長，創業家統計，以女性團購消費力最驚人占銷售比重達 7 成，平均每項商品是競品的 50 倍銷量，客單價平均約 850 元。

愛合購的會員數為 110 萬人，每日進行中的團購平均為 3000 團，主力消費族群是小資女、OL 和家庭主婦，平均下單金額在 2500-3000 元，且回購率高達 8 成。