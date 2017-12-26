寶成今年EPS上看4.12元，旗下寶勝處調整期、南山人壽Q4獲利貢獻回升

【財訊快報／陳品親報導】全球製鞋龍頭寶成 (9904) 旗下零售通路事業寶勝，正積極調整店鋪，致力提升營運績效及控制庫存，現正處於調整階段，獲利貢獻仍低於市場預期。另外，法人認為，南山人壽上半年獲利雖不理想，連帶影響寶成認列貢獻，但下半年營運狀況轉佳，預估全年獲利貢獻度僅較 2016 年小幅衰退，預計可貢獻寶成 EPS 達 1.4 元，看好寶成今年全年 EPS 仍有 4.12 元。2011 年 1 月，寶成和潤泰集團合資成立潤成，寶成持股潤成 20% 股權，而潤成則持股南山人壽 90.66% 股權，因此，寶成共持股南山人壽 18.13%。回顧 2015、2016 年，南山人壽分別貢獻寶成 36.94 億元、42.55 億元，EPS 則貢獻 1.25 元與 1.44 元。法人表示，以南山 10 月和 11 月單季獲利來看，第四季對寶成之獲利貢獻將優於第三季，預計全年可貢獻寶成 EPS 達 1.4 元。



而寶勝仍處於調整期，前三季營益率 4.6%，低於去年同期水準，主要因折扣率與費用率較高。同時，寶勝前三季同店銷售成長僅 3%，低於 2016 年的 5.6%，然而，寶勝表示，經營目標在於質、量並重，未來將強化獲利能力。



然而，裕元工業製鞋業務穩定微幅增長，前三季銷售量年增 1.1%，平均銷售價格 (ASP) 為 16.94 美元，較去年同期 16.92 美元略高。近兩年自動化的程度提升，降低員工人數與成本比重，展望 2018 年，預期 ASP 將持平，銷售量成長 2%-3%，獲利可望持續改善。



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