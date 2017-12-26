金寶Dyson訂單生產轉順 2018出貨大躍進 股價逆勢抗跌

金寶 (2312) 替國際智慧家電大廠戴森 (Dyson) 生產吸塵器與吹風機，訂單持續擴大，因良率提升，明年上半年產能滿載，明年第三季將再擴廠因應。金寶週二 (26 日) 股價在台股大跌中，受惠利多激勵逆勢抗跌，盤中最高來到 10.7 元價位，上漲 1.9% 或 0.2 元。該公司週一 (25 日) 召開法說會，總經理沈軾榮親自說明未來展望。



該公司轉型調整營運方向，除替戴森代工熱賣商品吸塵器與吹風機之外，也跨入 3D 列印、服務機器人、智慧魔鏡等新領域。3D 列印機目前在消費性市場市佔 23-24%，為全球第一大，明年將跨入商用市場，今年彩色 3D 列印機出貨 500 萬台，明年上探 2500-3000 台。



至於服務機器人明年出貨目標 300-500 台，銷售對象為飯店、醫院、機廠與零售商店等；此外，智慧魔鏡今年出貨 1 萬台，明年將出貨二代新品，目標出貨量將上探 5-10 萬台。



最受外界矚目的是替戴森生產的吸塵器與吹風機。今年因客戶要求高品質，良率不佳之下延遲出貨，目前良率已經提升，菲律賓一、二廠的稼動率持續提升，明年上半年產能可望滿載，第三季則規劃進入三、四廠的投產事宜，明年出貨量有機會較今年倍增。



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