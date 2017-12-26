裕隆全力發展新能源環保車，擬開發首款PHEV系統納智捷新車

【財訊快報／戴海茜報導】裕隆 (2201) 董事會通過對納智捷增資 13 億元，也將斥資 12.1 億元資金向子公司華創車電取得 PHEV(EF 引擎及插電式混合動力機構等無形資產)，為納智捷後續在電動車與相關技術預做準備。根據規畫，預計 2 年將推出第一款搭載 PHEV 系統的納智捷新車。面對兩岸政府大幅拉高新車油耗標準的，大陸預定 2020 年起，將 CAFE 調高至每公升汽油行駛 20 公里的超高標準，台灣能源局則規畫 2022 年時要達到 20.9 公里，裕隆集團日前法說會上，就直指以推電動車來因應這政策是最佳解決方法。



有鑑於此，裕隆集團祭出電動車。根據規劃，裕隆納智捷對岸 2018 年將上市包括 U5 EV+、S3 EV+、S5 EV + 等 3 款純電動車，中華 (2204) 轉投資大陸東南汽車也將發表 DX3 純電動車型。裕日車 (2227) 則引進日產電動車 Leaf 第二代車款，最快 2018 年底在台上市。



根據計畫，納智捷預計 2018 年推出三款車，其中有兩款為電動車。而裕隆董事會決議斥資 12.1 億元向子公司華創車電購入 PHEV，委託華創開發的 PHEV 新動力系統所有權移轉至裕隆後，將加速後續包括車型匹配、調校工作，預計 2 年推出第一款搭載 PHEV 系統的納智捷新車。



納智捷昨天發表 Luxgen S3 新年式車款，納智捷總經理蔡文榮表示，納智捷今年全年銷售約 1.5 萬台，但新車訂單熱絡，明年全年可望突破 2 萬台。



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