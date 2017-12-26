這份貨幣會議紀要表明 日本央行是全球央行中的「逆行者」

摘要：在聯準會持續升息和縮表，歐洲央行決定縮減 QE 之際，多數日本央行委員卻認為必須繼續推行超寬鬆政策。一位委員表示，日本啟動貨幣寬鬆的時間較晚，較晚退出不足為奇。但委員們還表示，目前無需採取額外的寬鬆。

在聯準會計劃繼續升息和縮表、歐洲央行決定縮減 QE 之際，日本央行是個明顯的例外。

周二，日本央行公布 10 月 30-31 日貨幣政策會議紀要顯示，大部分委員同意日本央行必須繼續推行超寬鬆政策，但目前無需採取額外的寬鬆措施。

針對歐美貨幣政策逐步回歸正常化，日本央行部分委員稱，聯準會、歐洲央行一直以審慎態度推動政策正常化，為市場穩定做出了貢獻。

一位委員表示，鑒於日本啟動貨幣寬鬆的時間比其他國家晚，日本央行較晚啟動退出策略也不足為奇。

在其他方面，一名委員表示，關注降低超長期日債殖利率會對公眾情緒產生負面影響。

還有一名委員表示，市場認為日本央行會在年底加快 ETF 購買的猜測是不合適的。另有一名委員表示，日本央行 ETF 購買的作用與副作用應從每一個角度加以評估。

大多數委員認為，邁向物價穩定目標的動能持續維持。委員們認同私人消費料延續溫和增長趨勢。只有少部分委員稱採取極端寬鬆措施實現物價目標，會導致貨幣寬鬆無法產生理想的政策效果。

在 10 月貨幣政策會議上，日本央行以 8-1 的投票結果決定維持政策不變。

但是，當時新任委員片岡剛士投了反對票。他表示，如果必須推遲實現 2% 通膨目標的時間，應該進一步實現寬鬆。這使得央行退出刺激措施的前景更加複雜。

『新聞來源／華爾街見聞』