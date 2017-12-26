即使只調薪1% 日本勞工也「超有感」

《彭博社》調查數據顯示，企業獲利增加與勞動市場緊縮幅度擴大料將施壓日本薪資上漲，日本勞工整體薪資明年或能提升 1% ，上升幅度為 1997 年以來之最。

三菱日聯證券 (Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co.) 市場經濟學家 Shuji Tonouchi 表示，「勞工短缺的現象已經愈加嚴重，勞動市場緊縮之際，企業獲利的改善也將增加薪資上漲的順風。」

包括三菱日聯證券經濟學家，及其他於 12 月 8 日至 13 日期間調查的 16 位受訪者，普遍皆對明年日本整體薪資感到樂觀。不過，對於整體薪資是否能直接提振消費，則是感到謹慎。

雖然薪資溫和增長近幾年已成為全球問題，但這問題對日本來說特別「劇烈」，該國歷經長期通縮困境，如今正在努力恢復經濟健康。兼職與全職的薪資差距，同時也是日本正在面臨的考驗。

提升勞工薪資，對日本首相安倍晉三使經濟通貨再膨脹的策略來說甚為關鍵，他也呼籲日本企業 2018 年調薪 3% 。之前安倍政府的要求多半被忽視，該政府現在則以「軟硬兼施」方式加強口號，向增加薪資與投資支出的企業提供稅率優惠，並限制這些「不從」企業的優惠措施。

2018 年初體現薪資成長進程的最重要關鍵，將是日本勞團與企業針對工資討論而展開的「春鬥」，預計也將為整體經濟的薪資調升定調。日本勞動組合總聯合會 (Japanese Trade Union Confederation) 表示，該團體盼能為成員爭取 4% 調薪。但根據歷史經驗來看，企業對此將極力反彈，最終協議的增長幅度或大幅低於該目標。