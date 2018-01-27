〈鉅亨看世界〉現代經濟學教育的失敗

《世界經濟論壇》報告裡，英國議員 Robert Skidelsky 提道，在沒有人能準確預測未來經濟趨勢的動向，及 2008 年金融海嘯後市場未復甦的情況下，經濟學的教育很可能是需要「教改」。

Skidelsky 表示，現今的央行官員們無法扭轉經濟的復甦，雖然走了 SOP「正常程序」，但市場卻沒有預期的反應。量化寬鬆 QE 本應把通膨拉回「目標」，但環顧現況通膨卻遲遲不升，凱恩斯主義與貨幣主義現在看來都是「徒勞無功」。

在央行沒有任何「工具」可用的情況下，最後淪落到使用「結構性改革」來扭轉經濟，然而，這個問題是結構改革並沒有統一的標準或定義，使選民、政客、及經濟學家們，都無法定論下一步確切措施。

在 2008 年金融海嘯爆發之前，經濟「專家」們認為當時的經濟一切穩定。現任 Fed 主席葉倫亦曾於 2005 年表示，房市泡沫只是美國經濟強勁的道路上的一個「小坑洞」罷了。

在葉倫的話頭才剛落地幾年，2008 年金融海嘯即把世界震得天搖地動。當時英國女皇伊莉莎白便曾質問英國經濟學家：「為何你們未能預測 2008 年的嚴重性？」

但她得到的答案是，這是「一群聰明人的集體疏失」。

然而，一些少數的經濟學家卻不這麼認為，一派經濟學家把矛頭指向了經濟學的教育問題之上。環顧現在大多數的經濟學學位並不需要學習心理學、哲學、歷史、或政治。課程通常只是填鴨式的向學生「餵食」不切實際的經濟模型，算高等數學題目，如微積分，但是卻亟缺乏整體經濟的宏觀分析能力。

提道過去幾位偉大的經濟學家，不得不聊聊 19 世紀的約翰彌爾，他是英國相當著名的哲學家與經濟學家，是邊沁後效益主義的代表人物之一，彌爾對西方自由主義思潮影響極大，尤其名著作：論自由。

近年來一些學者直言，現代與古代經濟學家相比，最大的差異就是少了「人性」與「哲理」上的探討，一個好的經濟學家或許不應該只是個在經濟學科上卓越出眾的人。原因是因為，沒有任何一個學系可以單一的閱覽人類發展，也沒有任何單一學系會像經濟學這樣的，把自己從「人」-- 這個根本的問題上挪除。

經濟學系是個需要了解市場如何運作、如何評估金融系統瓦解、如何正確的預估價值的科系，但最後卻成為了幾道紙上的模型，缺少了「人」的觀感。

經濟學家們常常表述，經濟學是個把「模糊概念」，化為「精準數據」的學科，如同一個水力壓力機，描述供給與需求如何達到平衡。其實模型並沒有錯，錯的是「與世隔絕」這個思想態度上。

當人們把經濟學描述成一台機器，則所有的經濟論點就會「機械化」，但生活與市場，其實往往不同於機器的操作。

當商品價格下降，確實購買的人應該要更多，但這種案例不是每次都會發生。

一位經濟學家不能把任何「供需失衡」當做是「路上的小坑洞」。如凱恩斯警告他學生時一樣，不能把所有的事情「精準化」，凱恩斯更在他最大的生涯著作《就業、利率、與金錢的綜合理論》(The General Theory of Employment, Interest, and Money) 裡面，沒有留下任何經濟模型。

兩位著名的奧利地派系 Austrian 經濟學家 (提倡政府不應介入經濟派系) Joseph Schumpeter 與 Freidrich Hayek 也強烈抨擊經濟學如同機器的說法。Schumpeter 提道，一個資本主義社會的發展，是從不斷瓦解舊有關係而來的。Hayek 也提道，市場的「隱形之手」不是從供需平衡而來的，反而是全球無數人民的非一致想法所得來的。

一個偉大經濟學家所擁有的思路，是有著國際觀教育與遼闊的心胸，這使得他們了解成千上萬個行業的獨特性與運作模式。就如同上一代的經濟學家除了經濟學以外，還懂得其他領域的「涉獵」。

凱恩斯雖然以數學系畢業，但其實凱恩斯在「古典文學」上極有著墨，而他在開始教授經濟學科的前一年，才上過經濟學分的課程。

Schumpeter 的博士學位是法律。

Hayek 也是法律與政治學科，同時他也專精於哲學、心理學及腦神經解剖學。

今天這代經濟學家們，則是除了經濟學以外，沒有什麼涉及其他領域。甚至有可能連經濟學系的古典著作都未曾閱讀過。如真的有讀到經濟學史，也是從「古代」的數據中發掘。可是教授經濟學限制的「哲學」則可能從未翻閱過，只有數學獨攬了他們的思想。

或許現代經濟學家們，用「象牙塔學者」形容更適合不過了。