2017一路玩到2018史上最爆肝跨年行程

再過不久就要跨年，這次元旦假期可是有三天連假能好好利用，如果你還只是想去看煙火，然後在家吃吃喝喝就結束，那真的太 無 聊 了！《iFunNOW》這次要來介紹給大家超豐（ㄅㄠˋ）富（ㄍㄢ）的跨年之旅，保證上山下海、吃喝玩樂一應俱全，沒有你想不到，怕你做不到，如果你覺得自己還是年輕小鮮肉，那就快趁著熱血青春衝一下吧！

18:00

根據中央氣象局預測，台灣本島 2017 年最晚日落將會在 31 日下午 5 點 25 分，出現在台南安平、高雄西子灣、屏東關山。若是在北部地區，推薦可以到淡水漁人碼頭欣賞夕陽，金黃色的陽光映照在水面上閃閃發亮，還有情人橋的美麗剪影，絕對是用來告別 2017 年最棒的回憶。

看完夕陽再接元旦曙光 全台主題活動資訊報你知

21:00

今年台北跨年晚會卡司大吹「韓」流，韓國巨星 Rain 與男團 IN2IT 將首次登上跨年舞台，還有金曲歌后蔡健雅、頑童、盧廣仲、畢書盡接力開唱。同時台北市政府周邊還有迪士尼冰雪奇緣嘉年華活動，以及繽紛的新年城布置，保證嗨到讓你嫑嫑的。

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若要說到跨年夜的重頭戲，當然就是台 101 大樓的倒數煙火，今年的台北 101 跨年燈光煙火秀主題是「2018 幸福共好 Happy Together」。時間更長、煙火等級更提升，加入燈光秀等多媒體裝置演出，總長度達 360 秒，將帶給觀眾不同的視覺感受。

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