靠他益信託打造傳富人生

辛苦打拼了一輩子所累積而來的資產與財富，能不能依照自己的意願傳承給自己想要的後代？在規劃移轉的同時，又該如何站在稅務的角度，找到最佳的節稅規劃方案呢？資誠聯合會計師事務所家族企業暨私財富服務副總經理鄭策允與瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲共同出席鉅亨網的「開啟富傳世代的鑰匙」講座時，提出了家族財富傳承的成功方程式，以下便來一窺究竟。

根據資誠聯合會計師事務所調查發現，台灣家族傳承僅有 9% 已完整安排計劃，明顯低於全球平均，更比不上中國、香港、新加坡等其他華人地區。然而，想要富傳超過三代，是需要透過專業的信託規劃，才能辦到，避免發生社會新聞常見到的身後家族成員爭產導致家變，或是被國稅局追繳贈與稅或遺產稅的窘境。

鄭策允指出，信託具有財產管理、分配多樣化、保障生活與財產保全、稅務管理等四大功能。他舉香港已故明星沈殿霞的信託個案為例，資產交付信託後規定女兒年滿 35 歲後才能動用多數資產，便是為了避免女兒在繼承財產後被不肖人士覬覦。

他更以長榮集團張榮發身後爆發的爭產事件為借鏡，分享了若張榮發在生前就能透過他益信託規劃的方式，就能依照自身意願將名下的股票、不動產、存款等資產分配比例給受益人。

尤其是在 2017 年 5 月調高遺贈稅率後，若不事先規劃，有可能遺產稅與贈與稅的稅率就要從 10% 跳升為 20%，等於是多付出一倍的稅金。因此，若能在事前做好信託計畫，就能逐年、分批透過免稅額 220 萬元以內的方式移轉財產，且指定用途明確，發揮家族傳富的大愛。

至於該選什麼樣的機構來做信託規劃呢？張凌雲指出，瑞銀在全球經營高資產富豪的口碑有目共睹。全球身價超過 10 億美元以上的富豪有一半是瑞銀的客戶，在亞太區更有高達 80% 以上的富豪選擇瑞銀為往來對象，指定度相當高。為了因應高資產族傳承規劃的需求，瑞銀不但與知名、專業的會計師事務所合作，若信託資產在一定金額以下、複雜度有限的個案，瑞銀甚至自行吸收信託規劃成本，以求完善客戶服務的高規品質。

張凌雲表示，富豪之所以能富傳三代，除了提前作信託規劃外，更不能忽略人生前半場的資產累積過程，很多人希望透過投資來快速累積資產，卻忽略了在累積財富的過程中，賺得穩比賺得快來的更重要。與其追逐高報酬、高獲利，相對地也風險高度承壓；還不如穩穩地賺。他以自身為例，他的年報酬率期望值為 7%，只要能累積 10 年，等於是本金可以獲利 1 倍。

在此前提下，張凌雲也分享了對 2018 年的市場展望，瑞銀建議一般穩健型投資人的股債比例為 55%：45%。因為在美國景氣復甦的帶動下，全球企業成長與獲利能力仍在持續增溫，股市沒有悲觀的理由。而過去兩年陸續出現的政治黑天鵝，例如英國脫歐、川普當選美國總統、法國大選等，即使結果出乎市場預期，但因為經濟基本面有撐，因此股債受到波及的層面很小，全球股市的政治免疫力提升很多，鮮有非理性反應。

他也期許，在現階段股市頻創新高的情況下，很多人不敢進場反而是錯失了資產持續增值的契機，投資人不妨透過合適的資產配置方案，把錢留在市場裡，才能穩健為盈，為財富打造源源不絕的增值機會。