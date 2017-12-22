【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

半年線與十日線間震盪，周線收小紅！

台股今日狹幅震盪，10500 整數心理關卡再度失守，指數在半年線下與十日線上震盪，尾盤拉升呈現上漲的格局，然而目前仍處於月線、季線死亡交叉的格局，且目前上檔面臨重重的壓力（季線、半年線）；10500 整數關卡再度站上，而從量能的角度來看，今天量能依然萎縮，持續低彌，代表投資人觀望的氣氛亦較濃烈，今日的震幅只有 50 點之多。收了一根帶下影線的小紅 K，行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆ 今日盤面焦點:

台股今日類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是水泥股，達 1.4%，造紙、玻陶漲幅也超過 1%，生醫、鋼鐵、汽車、光電、電腦設備、半導體、觀光、建材營造、貿易百貨、化學生醫、金融、其他電子、通信網路、食品、紡纖、化學、電子通路、塑膠、資訊服務、航運、橡膠等也均收紅。

至於下跌類股則有油電燃氣、電機機械、電器電纜及其他類等。

台股今日資金持續湧入被動元件，比較不同的是，今天由低價股帶頭衝，大毅亮燈漲停，漲勢最強勁，信昌電、禾伸堂、佳邦、立敦、智寶等漲幅也在 5% 以上。

電腦品牌廠宏碁由於轉型成功，股價早盤急拉漲停。相較之下，大同因為宣布將辦理現金增資，每股定價僅 14 元，低於現股，引發市場擔憂股東將賣老股換新股，壓抑股價走跌，並被摜壓到跌停。

電子三雄以大立光漲幅最高，終場也重新站回 4200 元大關；台積電則是在尾盤拉高，收復 5 日線及 10 日線；鴻海也在尾盤站上 5 日線。