【豐銀投顧】世芯續漲台虹再漲 量縮行情個股表現

昨天我們提到了世芯 - KY（3661）今年全力進攻高效能運算晶片（HPC）市場，搶食人工智慧（AI）大餅，8039 台虹，FCCL 龍頭廠台虹預告擴產計畫以及明年首季將反映 PI 等材料價格上漲調高報價，加上新開拓新應用帶來成長動能，整體明年營運展望樂觀。這二檔股票今天果然再度上漲，其實除了這二檔電子股以外，2515 中工也是值得留意的一檔股票。手中最具代表性的建案「陶朱隱園」明年第二季即將完工，接下來也開始進入入帳高峰期，今年新接工程承攬金額 183 億元創近六年新高，明年政府釋出超過 2,000 億元公共工程，中工將積極爭取；建設開發事業部分，指標大案「陶朱隱園」有機會在明年下半年開賣，挹注業績。以上三檔股票各擁題材，是在第四季精挑細選的優質題材股，投資人均可留意。

至於未來的盤勢如何？其實根本也不須要多解釋。此處外資買盤縮手，但也未見大賣現象。加上台幣並未大貶，顯見外資並未撤離，未來絕對還有機會再回流買超台股。至於美國川普稅改之後會不會就此利多出盡？其實還有鬆綁金融業監管與擴大基礎建設二大項還沒實現，美國的題材還沒結束，而對台灣及其他新興市場國家來說也還沒結束。AI 人工智慧、電動車、降價版具人臉辨識的 iphone、3D 感測… 等，在明年都還是會有題材且可望延續。至於美國的升息、縮表會不會造成股市動能不足？我只能說這多慮了。目前美國的通膨還是一直沒有達到原定的 2% 目標，沒有高的通膨就不容易出現連續性的大幅升息，如此一來股市的動能怎麼會失去呢？再說了目前美股已經開始在反映其企業的獲利狀況，也就是美股的上漲不見得是靠貨幣政策了。未來只要美國的景氣持續復甦，明年的全球股市就會持續上漲，這也就是為什麼筆者一直認為多頭還沒結束的主因。很多投資人可能太久沒經歷實質經濟復甦的多頭，而忘了實質經濟的多頭才最長久呢！

豐銀投顧 李世新 分析師