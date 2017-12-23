城鄉落差好驚人　士林買一戶抵觀音二十幾戶

北市房價已是全台最貴，而近年又有多許大坪數豪宅出現，每戶總價動輒上億，大家似乎見怪不怪。但如果與其他縣市相比，總價落差真的讓人嚇到吃手手……

據《住展雜誌》統計，截至十月底為止，台北市建案可售戶數為二七一四戶、總案量約為一五○九億，每戶房子平均總價約五五六○萬；新北市可售戶數為一四五九九戶，總銷金額約二七八八億，每戶平均總價約一九○九萬。

北市單價降但總價升

若與一六年度相較，北市去年建案每戶房子平均總價約五千二百萬，今年平均總價還比去年增約三六○萬；新北市去年平均總價約一九二八萬，今年則降至約一九○九萬，年減約二十五萬。

台北市今年小宅數量不少，但平均總價卻不降反升，主因是今年有不少單戶總價破億的豪宅公開，拉高了整體平均值所致；所以從平均數值來看總價升高，但其實單價已仍在下跌。

在其他縣市方面，基隆市單戶平均總價約一二○二萬、新竹地區約一二九○萬、宜蘭地區約一一七八萬，而桃園市約一一三一萬，是北台灣各縣市中平均總價最低的縣市。

桃園市不僅平均總價最低，其年減幅度又也較為顯著；去年桃園平均總價約一三二一萬，今年則僅剩一一三一萬，減少將近二百萬、年減幅約十四％。桃園建案每戶平均總價降幅較大的主因，一來是比重上升，二來是今年釋出的豪宅案比較少，平均總價才會降如此多。

北市總價明年再升？

如以行政區平均總價作排行，北台灣新建案最高的前十個行政區，依序是士林、松山、大安、中山、內湖、大同、羅東、北投、文山、中正；最低的末三名則是觀音、新豐、八里。

士林新建案每戶平均總價逼近 1.37 億，原因是今年釋出的不少建案集中在天母地區與陽明山，豪宅戶數又多，如首度公開的「草山清境 」、或是成屋重推的「華固天鑄」，總價都很驚人。同時，今年士林區小宅案又不多，平均總價才會飆得這麼誇張。

排行榜內最意外的是第七名的羅東，羅東市中心開發飽和，歷年來推案既少又貴，今年罕見釋出的二戶透天案因可作住宅、店面二用，單戶總價高達三千六百萬，令人咋舌。北市信義區因今年尚未有建案釋出，所以與排行榜無緣，但明年信義區「陶朱隱園」、「冠德信義」等豪宅案開賣後，可望強勢占據榜首、且改寫平均總價新猷。

北台灣新建案每戶平均總價最低的行政區則落在桃園觀音，平均每戶房子只賣六二九萬，與第一名的士林區每戶價差逾一點三億。換言之，今年若在士林區買一間豪宅所花的錢，可在觀音買大約廿一點七間的房子，顯示城鄉之間的房價落差真的很可觀。

以未來市況來看，由於房價仍未脫離修正格局，再加上相對低總價房型當道，未來除台北市外，各縣市建案每戶平均總價應會緩慢降低。至於台北市因未來將釋出的豪宅量體仍然可觀，預估平均總價還會往上攀高。

本文摘自 2017 年 12 月 5 日出刊之《住展雜誌》429 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「跟低利說再見？ 房市將步入後彭淮南時代」、「減碳節能新趨勢 屋頂太陽能種電」、「第 25 屆中華建築金石獎」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 429 期

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