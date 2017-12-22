〈房產〉日本信義擴大營運 攜手東急不動產熱攻精華地段億元宅

近年海外置產條件日趨成熟，日本也成為國人海外投資的重要管道之一，信義房屋 (9940-TW) 旗下成立 8 年的日本信義今 (22) 日宣布，在日本與東急不動產合作銷售東京精華地段億元宅，三個預售個案合計總銷高達 400 億日元，預計交屋日期在 2019 年。

日本信義與日本東急合作推出的頂級住宅品牌「BRANZ」系列，包含 BRANZ 六番町、BRANZ 永田町及 BRANZ 六本木 The Residence，其中並以擁有港區六本木黃金門牌的 BRANZ 六本木 The Residence，總銷逾 200 億元的量體最大，日本信義則獲台灣獨家銷售代理。

據日本信義今年營運統計分析，國人對赴日置產更為積極，以東京為例，5000-7000 萬日圓 (約新台幣 1340~1876 萬元) 主流價格帶成交件數較去年增加逾 65%，且有不少客戶回購；總價 1 億日圓以上 (約新台幣 2,680 萬元) 的物件銷售則主要分布在東京及京都，佔總成交件數 10% 以上；大阪的房價相對親民也較易入手，4000 萬日圓以下 (約新台幣 1,072 萬元) 的物件成為許多客戶初次赴日置產的選擇。

日本東急不動產住宅事業群首都圈住宅事業本部本部長大谷宗德表示，東急不動產自 2010 年開始與日本信義合作，本次介紹的三個物件都屬於東急不動產旗下頂級住宅品牌「BRANZ」系列，地理位置極佳、稀有性高、相對得資產價值性也高，相當值得推薦。同時，東急不動產未來也會持續為台灣客戶介紹更多優質的物件。

除住宅產品之外，何偉宏指出，自去年開始，國人對店鋪、辦公室、整棟出租公寓等商用物件的注意度明顯增加，光 2017 年已成交近 20 件，最高成交金額超過 5 億日圓 (約新台幣 1.34 億元)，此外，日本信義租賃管理業務具有一定口碑，代管量已累積超過 1100 件。