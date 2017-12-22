冬至各地飲食大不同 你家吃湯圓還是吃餃子？

今天是冬至 (農曆十二月初五)，所「天時人事日相催，冬至陽生春又來」。在中國傳統民俗中，冬至是一個非常重要的節氣，風頭甚至蓋過了春分、秋分與夏至，素有「冬至大如年」的說法。那麼，這個說法是怎麼來的呢？這一天，除了湯圓、餃子外，各地還有哪些特定的冬至節令食品？

中新網報導，「冬至」這兩個字，在《漢書》中即有所記載：「冬至陽氣起，君道長，故賀……」由於古人認為從冬至這天夜晚最長，從此之後白天時間開始慢慢變長，意味著陽氣逐漸增強，代表下一個迴圈的開始，十分吉利，所以特別重視冬至這個節日。後來春節期間的祭祖、家庭聚餐等習俗，也往往出現在冬至。

後來，古人又把冬至日的前一天叫作「小至」，家家戶戶搗米做湯圓，用來在冬至日團圓圍桌食用。一般來說，過了冬至，就將迎接新年，所以有「冬至大如年」的說法，意即冬至的歡慶習俗跟春節相差無幾。

從天文角度來說，周曆的正月為夏曆的十一月，因此，周朝的正月等於現在的十一月，所以拜歲和賀冬並沒有分別。直到漢武帝採用夏曆後，才把正月和冬至分開。因此，也可以說專門過「冬至節」是自漢代以後才有，盛于唐宋，相沿至今。

24 節氣 (圖：維基百科)

彼時，官府以冬至為「冬節」，要舉行祝賀儀式，稱為「賀冬」，例行放假。《後漢書》中有這樣的記載：「冬至前後，君子安身靜體，百官絕事，不聽政，擇吉辰而後省事。」就是說，這天朝廷上下百官要放假休息，親朋好友相互拜訪，過一個「安身靜體」的節日。

過去冬至還有個特別有意思的說法，叫做「履長」，晚輩要在這一天給長輩送鞋送襪子，也是因為冬至過後白天一天比一天長，祝福長輩的壽數越來越長，有個吉祥的寓意。此外，古代官府還要舉行「鑽燧改火」的儀式，效仿燧人氏鑽木取火，是一種象徵性的儀式，表示體恤民眾。

歷來很多節氣或節日都有特定的節令食品，冬至也不例外，出鏡率最高的美食大概就是「餃子」。北方在冬至至這天吃餃子的多，但也有吃羊肉和羊肉湯的，在南方，冬至時吃的美味就更多了。

北方人冬至吃「餃子」多。 (圖：AFP)

不同地域冬至偏愛的飲食不同，比如福州等地會吃一種叫做「米時」的食物。杭州有的地方就要吃魚，吃的時候魚的頭尾要留下來，叫做「有餘」；上海一些地方要吃「餛飩」；還有的地方要用糯米粉做成糯米團子食用；而紅豆粥 (又稱赤豆粥) 則是陝西一帶在冬至要吃的美食。

此外，姑蘇 (即現在蘇州一帶) 地區對冬至這一節氣非常重視，傳統的習俗是要在冬至夜喝「冬釀酒」，冬釀酒是一種米酒，加入桂花釀造，味道非常好。姑蘇百姓在引用冬釀酒的同時，還會配上鹵牛肉、鹵羊肉等小菜，既驅寒又表達了對生活美好的祈盼。

包芝麻餡的湯圓。 (圖：維基百科)

在台灣，冬至這一天大部份人家都吃「湯圓」，象徵著家庭團圓。「湯圓」的名稱還依族群而有所不同，閩南語稱為「圓仔」，客家語稱為「惜圓、粄圓、雪圓仔、圓粄仔」，馬祖話稱「湯丸」。

樣子和作法也迥異，通常分成紅白兩色，有包餡的和沒包餡的，包餡的有以芝麻和豆沙為代表的甜湯圓和以鮮肉為代表的鹹湯圓。外省人和閩南人多食用包餡的湯圓。

客家鹹湯圓。 (圖取材自網路)

客家人的湯圓多以沒包餡的為主，有鹹的和甜的兩種口味，鹹的湯圓佐料豐富，有蝦米、肉絲、香菇等，起鍋時再配上當令時蔬茼蒿菜，風味極佳，甜湯圓則搭配黑糖加老薑，具有驅寒作用。

雖然同一個節氣不同地方的飲食大不相同，但歸根到底都是從「冬至」特定的內涵與定義而來的。古人認為冬至當天夜最長「陰氣」最盛、白天最短「陽氣」最衰弱，所以要通過吃羊肉、吃餃子、喝赤豆粥來補充「陽氣」，

此外，有的地方還會特意吃一點青菜，因為綠色容易讓人想到春天，冬至之後又是陽氣生髮的時候，吃青菜也是希望春天快點到來。