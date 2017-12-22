聖誕節來了 6成聖誕樹是中國製造 義烏有個聖誕村

下周一 (25 日) 就是聖誕節了，家裡有佈置聖誕樹嗎？仔細看看，它可能「made in china」(中國製造)！從事聖誕用品採購的挪威商人 Mats 說：「60% 的聖誕樹是中國生產的」。

《新京報》報導，Mats 每年 7-9 月都要到中國採購聖誕用品，以確保這些商品可以抵達歐洲、南美甚至中東地區等目的地。浙江省的義烏「聖誕村」則是 Mats 去得最多的地方。

據義烏聖誕用品行業協會秘書長蔡勤亮介紹，當地已經壟斷了 90% 的國內市場，在國際上的銷售市佔率則大約在 60-70%。

美國媒體報導，光是在 2016 年，美國 12 月份就售出 1580 萬棵人造聖誕樹，其中 85% 以上來自「中國製造」(Made in China)。

眾多節日用品要通過寧波海關出口。海關總署網站資料顯示，1-7 月寧波市出口聖誕用品 2 億元，較去年同期增長 18.8%，其中，7 月出口 1.3 億元 (人民幣，下同)，占 1-7 月累計出口總量的 6 成以上，年增長 32.3%，月增長高達 2 倍，已連續 5 個月增長，達年內出口最高值。

外銷價格也很誘人，義烏聖誕樹製造商表示，一般而言，國內聖誕樹 1.4 公尺以下的在 20 元左右，1.8 公尺則是 50 元，2.4 公尺以上的則超過 100 元。但如果銷售到國外，價格會漲到 5 倍以上。

而在網購平台上的標價，國內材質為鐵絲加 PVC 或 PV 塑膠、高度 1.5 公尺的聖誕樹售價在 100 元左右，而國外同類型同材質的聖誕樹價格折合人民約 400-600 元左右。

業者認為外銷價格翻漲算合理，從原料生產商、聖誕樹製作商、零售商之間，往往要間隔數個貿易商，成本疊床架屋，最終在國內賣 100 元一棵的聖誕樹，賣到國外就變 1000 元，這也是為什麼大家都搶著外銷的原因。

業者說，今年聖誕用品出口相對穩定，與去年比訂單量未有明顯變化。出口市場以中南美洲國家和歐美國家為主。東南亞國家的訂單漲幅較明顯，泰國、緬甸的訂單增長較快。

聖誕用品外銷幾乎全看歐美景氣臉色，業者表示，如果歐美經濟不景氣，訂單就會受到顯著影響，2008 年至 2012 年間歐美持續數年的經濟危機，外銷訂單驟降，很多工廠被迫關門。

激烈的競爭則會把廠商的利潤壓低，3 年前一棵 1.4 公尺的聖誕樹可以賣到 40 元，如今價格降到只有 20 元，即便如此，為了生存，眾多聖誕用品商也「硬著頭皮生產」。

據智研諮詢的資料：2016 年中國聖誕用品出口數量為 418500 噸，年增長 2.4%；2016 年中國聖誕用品出口金額為 30.06 億美元，年減 16.8%，顯示去年聖誕用品雖然出口數量增長但價格下跌。