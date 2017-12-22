搶發節慶財上班族兼職好忙月入增12000元

年終節慶多，兼職工作機會大增，人力銀行今 (22) 日公布最新調查， 12 月兼職職缺有 8.3 萬個，較去年同期大增 3 成。另一方面，6 成上班族有意在年前兼差搶賺節慶財，主要希望增加收入、正職薪水不夠用以及想累積存款。至於兼差平均收入，每月可達近 12,000 元，換算時薪高達 484 元。

歲末年終，逐漸邁入節慶消費高峰，加上國內景氣回溫，預期未來商機可期， 1111 人力銀行調查，今年 12 月線上兼職工作機會已達 8.3 萬個，比去年同期大幅成長 31.7 個百分點，又以「餐飲服務業」的工作機會最多，占了 1 成 5。

在職缺增加的同時，上班族也嗅到兼職商機，搶發節慶財。調查發現，高達 6 成上班族有意在年前兼差搶賺節慶財，其中更有 1 成 1 的受訪者已經處於兼職狀態。至於要出門兼差的原因多與「薪情差」脫不了關係，以「增加收入」(39.7%) 居冠，其次是「正職薪水不夠用」( 23.7% )、「累積存款 / 增加積蓄」( 15.2% )。

主業開 Uber 的小劉老師，是一名氣球達人，平常就會利用假日接受邀約現場快速完成可愛造型氣球，近期活動已經滿檔，兼差收入每月可達 3 萬元，幾乎與正職相當。



▲氣球達人小劉老師每月兼職收入幾乎與正職相當，年底各式活動邀約滿檔。（圖／記者陳家蕙攝, 2017.12.22）

調查顯示，上班族能夠投入兼職工作的平均月時數為 24.6 小時，預計兼職收入每月平均達 11,905 元，換算成時薪高達 484 元。至於最受青睞的兼職工作為「活動展場人員」、「餐飲服務人員」、「設計 / 撰稿接案」、「年貨大街銷售人員」及「網拍 / 代購」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』