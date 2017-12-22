軟硬都不行 英國選擇「慢脫歐」

12 月 19 日，英國首相特里莎．梅組織內閣會議，商討英國希望將來與歐盟的貿易關係。會後，首相的發言人說：「首相表示，內閣的目標很明確：協議需要確保與歐盟達成盡可能最好的貿易條款，使英國能夠確立適合我國情況的規則，並且便於與第三國達成宏偉的貿易協議。」

折衷的選擇：慢脫歐

《每日郵報》的報導說，內閣大臣現在支持的是「慢脫歐」，也就是初始階段仍然保留歐盟的規定，然後逐漸跟這些規定拉開距離。

「慢脫歐」現在已經獲得內閣脫歐派和留歐派的支持，因為它既滿足了脫歐派的要求，也避免了英國突然脫歐導致經濟震盪，獲得留歐派的贊同。

報導還說，一些內閣大臣甚至呼籲梅留任至 2021 年，以確保脫歐協議不會在最後時刻脫節。

英國要求「量身定做」

18 日，梅寫給下議院的聲明中說，英國想要一份「量身定做」的協議，希望能夠像目前一樣進入歐盟市場，超過加拿大與歐盟的協議。

據《每日郵報》報導，英國政府似乎對將來與歐盟達成範圍廣泛的貿易協議越來越有信心，並且堅持服務業也需要包括在協議內。

內閣大臣甚至引用了歐盟官員經常使用的說法表示，歐盟不能指望在跟英國做貿易的時候「挑三揀四」。

但是歐盟首席談判官巴尼耶此前接受媒體採訪時表示，英國必須面臨脫歐公投的後果，只能從挪威模式和加拿大模式中二選一，排除了與歐盟達成特殊協議的可能性。

他說：「（英國人）必須要意識到，他們不能挑三揀四。我們不會按照他們的願望，把不同的場景混合在一起，創造一個特殊的，比如既有挪威模式的好處，為單一市場的成員，要求卻像加拿大模式一樣的簡單。」

他在接受另外一家媒體採訪的時候特別提到，英國設想的金融服務業得到特殊待遇「是不存在的」，金融服務業的公司要想在歐洲大陸運行卻不面臨限制是不可能的。

挪威接受幾乎歐盟單一市場所有的規定，包括允許歐盟移民自由進入，可以免費進入歐盟的市場，但是對於歐盟事務沒有發言權。

加拿大在大部分領域都與歐盟進行自由貿易，但是服務業和部分食品不包括在內。而金融服務業是英國的重要部門，如果不能跟歐盟自由貿易，英國可能面臨不少損失。

英國想要的是「加拿大 +」模式，也就是基本跟加歐協議類似，但是把服務業加進去。

英國希望農業、漁業先脫歐

18 日，梅在下議院表示，過渡期間，英國的捕魚業和農業將不會受到歐盟規則的限制。

她說：「我們會在 2019 年 3 月 29 日脫離歐盟，我們因此會在那一天就離開共同漁業政策和共同農業政策。在馬上開始的執行階段談判中，在這兩個問題上我們延續與歐盟的關係將會是談判的一部分。」

共同農業政策和共同漁業政策是歐盟經濟模式的重要組成部分。歐盟顯然希望英國在過渡期與歐盟的關係不出現明顯的變化。英國首相的要求可能會引發談判期間的第一場硬仗。

但是歐盟似乎對於這兩方面的問題有鬆動的跡象。首席談判官巴尼耶承認，2019 年英國將不再參與討論確定捕魚配額的問題。他說：「我們必須要找到一種機制，能夠就這個問題繼續諮詢英國的意見。」◇#