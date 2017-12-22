【港股早評】部分美企有意減稅加薪 道指收盤上升55點

大型企業，如Comcast、AT&T、富國銀行等宣佈利用減稅獲益為員工加薪。受消息刺激，美股三大指數均小幅高收。道指高開高走，盤中曾升逾120點，但尾市升幅收窄，收報24782點，上升55點或0.23%；科技股走勢反覆，納指尾市升幅大為收窄，僅升4點或0.06%，收報6965點；標普500指數收報2684點，上升5點或0.20%。

不少企業因減稅而為員工加薪及增加資本開支，相信美國2018年的經濟持續繁榮，保持較高的經濟增長速度。居民消費信心將增強，通漲或有所升溫；維持相對較弱的美元政策，有利於美國企業出口獲利。

歐洲主要股市連續兩天表現不佳後，昨晚出現明顯反彈。英國富時100指數收報7601點，上升76點或1.02%；德國DAX指數收報13104點，上升34點或0.27%；法國CAC40指數收報5383點，上升30點或0.58%。

港期結算在即，加上南下資金回復淨流入，好友有推高指數結算的意欲高，恆指昨天高收逾百點。美國預託證券普遍向好，按比例計算，今早高開約210點，金融、科技等重磅股領漲。匯豐控股收報80.48元，較本港收市上升0.93元或1.17%；建設銀行收報7.08元，較本港收市上升0.04元或0.60%；工商銀行收報6.28元，較本港收市上升0.03元或0.48%；友邦保險收報63.67元，較本港收市上升0.57元或0.91%；騰迅控股收報405.38元，較本港收市上升5.58元或1.40%。

亞太股市今早開市普遍向下。日經平均指數現報22863點，下跌2點或0.01%；台灣加權指數現報10488點，下跌15點或0.15%；新加坡海峽指數現報3382點，下跌12點或0.36%。

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