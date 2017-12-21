Mac的福音還是尾音？蘋果整合app行動的暗示

《彭博社》週三稍早報導，蘋果 (AAPL-US) 有意整合 iOS 和 MacOS 上的 app，使電腦用戶也能與行動設備的用戶一樣同步享受到最新 app。

(詳見報導：Mac 用戶福音！傳蘋果將整合各設備 App 開發商免再設計兩套軟體)

這聽起來很好，Mac 用戶終於可以和 iPhone 與 iPad 用戶同步更新 app，Mac 用戶但別高興得太早，因為蘋果最終目的可能是想淘汰 Mac。

蘋果將 iOS 作業系統視為未來運算方式，這一點越來越明顯，不信？請看蘋果為超大尺寸 iPad Pro 推出的最新廣告。

影片第 54 秒起，鄰居問主角女孩說：「嘿！你用電腦在幹嘛？」女孩反問鄰居：「什麼是電腦？」她們用的是「computer」這個字，可不是 iPad。

蘋果想給的訊息很清楚：下一代不會再用 PC，他們將使用 iPad Pro 或這一類的東西。

Mac 電腦真的會被淘汰嗎？也許沒那麼快，但 Mac 粉絲們也不得不承認，蘋果的焦點真的不在他們身上。

新一代的 MacBook Pro 鍵盤頂部配備了 Touch Bar ，但使用者不怎麼買單，認為這只是噱頭或雞肋。一些 Mac 粉絲甚至投向微軟 Windows 10 電腦的懷抱。

隨著 PC 產業整體萎縮，蘋果行動設備使用的 iOS 更顯重要性，所以軟體開發商以 iPhone 和 iPad 為優先也不令人意外，Mac 當然遠遠排在後頭 (Windows 也一樣)。

蘋果不是率先走上此路的公司。

越來越多谷歌的 Chromebook 電腦可以運作 Android app；微軟也推出自家行動設備和電腦的整合平台 Universal Windows Platform，以俾開發商開發的 app 可以同步套用在電腦、平板和任何其他能運作 Microsoft Store 的設備上。

然而，這樣的作法有一個缺點：適合平板的 app 並不見得適合用在電腦上。因為前者使用觸控螢幕，而後者靠滑鼠和鍵盤操作。

但這也並非不可橫跨的鴻溝，回溯 Windows 10，臉書打造的通訊 app 在平板電腦和筆電上均運作良好，但要做到此點，必須費點心思，開發商為此所花費的精力，說不定一開始就寫分別兩套軟體還輕鬆一點。

倘若蘋果無法提供開發商一個簡單的方法，讓他們開發出來的 app 在這三種平台上都能同樣有吸引力，那恐怕 Mac 用戶到頭來也只是空歡喜一場。

此外，蘋果此舉也無助於扭轉 PC 市場不斷衰退的命運。

就算最後，蘋果真的落實這項 app 整合計畫，也只不過讓 MacOS 系統多了一些殘喘時間，用大量 app 掩蓋這段過渡期，因為隨著 iOS 系統逐漸成熟，Mac 變得沒那麼重要。

總而言之，短期內蘋果整合 app 的消息聽起來對 Mac 有利，因為如果真的實現，Mac 用戶就能用到更多更新版的 app，但放遠來看，Mac 恐怕也會變成時代的產物，被 iOS 設備給取代。