盤前財經大事搶先讀2017年12月22日

今日操盤前瞻

主計總處公布 11 月失業率

統計處公布 11 月工業生產、批發、零售及餐飲業動態調查等統計

英國、法國第三季 GDP

美國 11 月個人消費支出

美國 11 月耐用品訂單

〈鉅亨觀點〉高啟全加入二年後.. 清華紫光的王朝崛起與未來困境

自 2014 年至今，中國政府與企業進軍「半導體行業」的野心與動作頻頻，各間知名企業一一竄起，如靠著 MCU 和 Nor Flash 立足的兆易創新、以比特幣挖礦電腦 ASIC 晶片和 AI 晶片聞名的比特大陸，都是領域上的翹楚。本文將為大家介紹，清華紫光集團在過去數年中，在半導體 IC 設計與記憶體領域之「戰略佈局」和「未來困境」： 閱讀全文...

〈央行理監事會〉彭淮南告別秀大談匯率 詳解台幣升值出口也增加的原因

台灣央行總裁彭淮南任內最後一次主持理監事會議後記者會，新台幣 21 日持續偏強勢，終場雖僅微升 0.2 分，但收盤價 29.988 元仍改寫逾 3 年新高，對於匯率，彭淮南解釋，今年以來台幣升值而出口量還是增加，主要是因國外所得增加，加上價格因素才是決定出口最重要因素。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉賴揆力推新車電動化 相關配套政策也須同步啟動

隨著電動車發展漸趨成熟與環保意識抬頭，許多國家開始訂定全面禁售燃油汽車時程表，行政院院長賴清德公布時程表，力拚 2040 新售汽車要全面電動化，然而，電動車畢竟與燃油車完全不同，面臨的問題也不盡相同，當力推汽機車電動化的政策一出，背後的配套措施與政策也必須隨之啟動。閱讀全文...

〈國發會年終記者會〉半導體擴大投資 樂觀看待明年台灣穩定成長

國發會主委陳美伶主持年終記者會，說明就任以來的施政進度及明年的趨勢，她指出，明年半導體相關業者可能擴大投資，另外，全球貿易量可望增加，帶動台灣出口，樂觀認為明年台灣經濟還是能穩定成長。閱讀全文...

〈宏碁年終回顧〉改造入第三階段 新事業最快明年上半年送件申請上市

筆電品牌宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖表示，宏碁營運已穩定獲利，並持續擴大新事業佈局，接下來將進入改造第三階段，部隊要重新集結，在改造過程中不斷長出新公司，也就是旗下新事業體，將陸續申請掛牌上市，公司好與壞由主管機關如證交所認定，表現好自然有機會通過上市審查。閱讀全文...