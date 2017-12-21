〈央行理監事會〉彭淮南告別秀大談匯率 詳解台幣升值出口也增加的原因

台灣央行總裁彭淮南今 (21) 日是任內最後一次主持理監事會議後記者會，新台幣今日持續偏強勢，終場雖僅微升 0.2 分，但收盤價 29.988 元仍改寫逾 3 年新高，對於匯率，彭淮南解釋，今年以來台幣升值而出口量還是增加，主要是因國外所得增加，加上價格因素才是決定出口最重要因素。

彭淮南說明，今年國外所得平均成長 3.6% 推升出口量，加上國內物價相對國外物價平穩，價格僅增加 0.82%，抑制出口力道相對小，推升整體出口數量。

再者，彭淮南也指出，今年主要貨幣兌美元升幅，歐元升值 12.2% 居冠、韓元升幅 10.4% 居次，新台幣升幅 7.6% 並非最多。

他進一步解釋，「是貿易條件影響匯率，並非匯率影響貿易條件」，以台灣中油進口原油為例，當油價下跌時 (貿易條件改善)，中油進口相同原油數量，所需支付的美元減少，因此，外匯市場美元需求減少，新台幣升值。

彭淮南再次強調，長期以來，新台幣名目有效匯率指數呈現雙向變動，顯示央行未採行單向貶值或升值政策。

彭淮南此次少見對匯率積極表態，「要替匯率打抱不平，匯率何其無辜！」，對於外界將台灣生育率偏低、國際油價上漲使貿易條件惡化等事件歸咎於匯率，他認為是牽強附會。