〈國發會年終記者會〉半導體擴大投資 樂觀看待明年台灣穩定成長

國發會主委陳美伶今 (21) 日主持年終記者會，說明就任以來的施政進度及明年的趨勢，她指出，明年半導體相關業者可能擴大投資，另外，全球貿易量可望增加，帶動台灣出口，樂觀認為明年台灣經濟還是能穩定成長。

陳美伶表示，雖然很想有個仙女棒可讓台灣馬上就翻轉，讓大家都幸福，但是在面前還是有一些困難，有一些要努力的地方。

陳美伶指出，今年國內外經濟情勢持續發展，不管是先進或新興開發中國家都有呈現復甦的情況，台灣也不例外，尤其出口表現非常好，今年整個經濟成長率主計總處已上修到 2.58%，高於去年 1.41%，今年經濟成績應該是蠻亮麗的。

陳美伶說，幾個預測單位對明年全球經濟成長率預測也都是高於今年，全球貿易量可望增加，商機也會更好，會帶動台灣出口動能，因此，她樂觀認為，在整體經濟動能下，明年台灣還是能穩定成長，當然還是會特別注意幾個主要國家貨幣政策正常化，另外地緣政治的不穩定性，也是要持續關注。

陳美伶指出，相信明年因為需求關係，尤其是半導體相關業者將可能持續擴大投資，加上國內今年推動前瞻基礎建設與產業創新計畫，已到執行力要展現出來的時候，9 月行政院院長賴清德上任後，便加速投資台灣，確定解決企業在投資上的障礙，排除企業遇到的困難，讓民眾最有感就是法規鬆綁，過去有很多法規障礙一一解除之後，新創環境更優化。

陳美伶說，預估明年固定投資實際成長率可達 3.78%，相信是帶動經濟成長率的重要引擎，主計總處也預估明年經成長率將達 2.29%，整體看起來應該是持穩的。

陳美伶表示，國發會提出明年總體經濟成長率目標值是 2.4-2.6%，每人 GDP(美元) 是 25233-25307 美元，消費者物價指數上漲率維持 2% 以下，失業率 3.7-3.8%；10 月時台灣失業率降至 3.75%，已經是快到達充分就業，所以明年失業率目標值是 3.7-3.8%。