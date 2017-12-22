〈2018投資雷達〉觀光股把握汰弱留強原則 餐飲業最有「漲相」

2017 年以來，觀光指數漲幅多達 26%，但一般投資大眾可能不太有感，主要是因觀光股走勢高度分歧，多以餐飲股最具漲勢，又僅是個股表態，飯店族群則是表現一般甚至持續走弱，展望 2018 年，隨著餐飲集團正持續在國內外攻城掠地，強者恆強格局不變。

美食 - KY(2723-TW) 無疑是觀光族群中最亮眼的一顆星，年漲幅逼近 70%，股價站穩 400 元關卡上，主要是因其積極布局美國市場以及在中國推展二代店型，穩固了既有店的業績表現，今年獲利成長亮眼。

美食表示，截至 11 月底美國門店總數已達 38 間，今年以來淨增 13 家店，比起去年展店 10 家還要快，未來在美國開店腳步更逐季加速，至於在中國，同店銷售表現一路仍穩定成長，主要是 85 度 C 對於產品仍展現旺盛研發能量，後市成長動能無虞。

雅茗 - KY(2726-TW) 今年以來有漲近 40% 的表現，最高曾一度衝上 119 元，主要是因其今年前 3 季獲利已超越去年全年。

雅茗指出，旗下最新品牌「喝嘛」已趕在年底前在上海開出首店，將持續透過「菁英 200」計畫推展多品牌、多樣化產品線的區域代理商培訓，在此之下，展店速度將持續加快，再加上快樂檸檬在歐美地區陸續插旗，明年上半年全球總店數幾乎無疑慮可達千店里程碑。

而儘管今年以來包括瓦城 (2729-TW)、六角 (2732-TW) 和漢來美食 (1268-TW) 等營運體質優異的餐飲股股價表現平平，王品 (2727-TW) 今年最低甚至一度僅剩 106 元創新低，不過，各大業者均以提出積極的新品牌開出計畫，在龐大外食商機加持下，反彈潛力可期。

至於飯店業者今年股價普遍弱勢，儘管陸客衰退對於多數上市櫃星級飯店而言並無明顯衝擊，不過，觀光氛圍相對弱勢，加上仍不斷有新飯店投入市場競爭，飯店住房和平均房價難提升。

國賓 (2704-TW) 坦言，對明年觀光產業看法僅審慎樂觀，相較住房，更為看好館內餐飲事業的貢獻。

雲品 (2748-TW) 旗下有雲品溫泉酒店以和個餐飲事業體，包括頤品大飯店旗下 3 大宴會廳，以及品花苑自助餐廳，雲品表示更加看好台灣餐飲市場的成長性，明年仍有展店計畫， 地點鎖定大台北地區，目前洽談 5-6 個點中，成長動能可期。

美食 - KY 股價日 K 線圖。