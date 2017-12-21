〈宏碁年終回顧〉改造入第三階段 新事業最快明年上半年送件申請上市

筆電品牌宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (21) 日表示，宏碁營運已穩定獲利，並持續擴大新事業佈局，接下來將進入改造第三階段，部隊要重新集結，在改造過程中不斷長出新公司，也就是旗下新事業體，將陸續申請掛牌上市，公司好與壞由主管機關如證交所認定，表現好自然有機會通過上市審查。

陳俊聖今年 6 月接任董事長，今日是上任後首度在台灣舉行記者會，陳俊聖說，宏碁有三階段，第一是先止血，這是他接任執行長職位時努力的方向，並在此基礎上擴大獲利，主要靠的是 PC 與電競產品，第二階段是宏碁進入新領域，主要集中在非 PC 產品，包含布局 VR、VR 內容、寵物餵食器、宏碁通信、數位看板等，並逐步進入到 AI 人工智慧。

他強調，接下來宏碁將進入第三階段，部隊要重新集結，重新尋找突圍機會，要讓宏碁可以永續經營，也就是宏碁目前集團內的新事業，將送件申請上市，將公司表現好壞的判斷決定權，交由證交所審查認定，若公司實際表現好，則可望通過上市審議，若無法則表示公司仍有努力空間。

陳俊聖表示，此舉將可使宏碁成為永續經營的公司，也就是宏碁將成可創造新公司的公司，在外部環境改變過程中，可以不斷長出新公司與新機會，也代表宏碁進入到改造的第三階段。

他強調，這個做法，是要讓宏碁不再只是靠 PC 做生意，可以讓新事業各自優化，而公司上市櫃掛牌後，除了要受到投資人與主管機關監督外，也要做好公司治理相關。

不過，他表示，旗下哪些新事業會最快申請上市，仍無法確定，但最快明年上半年就可以看到。