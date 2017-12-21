大同擬斥23億元 投資興建台南七股太陽能電廠

大同 (2371-TW) 今 (21) 日董事會通過多項議案，其中將投資台南七股太陽能電廠，預計建置 40MW，投資金額約 23 億元， 將在取得有關地方政府、台電及經濟部等單位同意後，由全資子公司「同陽能源」投資建置。

另外，大同也通過，將辦理現金增資 5 億股，每股暫訂 14 元，預計募集 70 億元，作為償還銀行借款，優化財務結構及充實營運資金之用。

大同今日晚間重大訊息公告董事會議案，總共討論通過 4 個案子，包括將辦理現增 5 億股，每股面額新台幣 10 元，暫訂以每股 14 元發行，這次發行新股，權利義務與原有發行的普通股相同。

大同指出，增資案將待向主管機關申報生效後，由董事會另訂發行價格、募集金額及辦理其餘增資發行相關事項。

大同表示，現金增資完成後，短期可立即大幅改善財務結構，中長期可強化競爭力，配合政府政策，投資太陽能電廠、智慧能源與智慧城市等，創造較可預期的獲利潛力，帶來穩定的現金流，為股東的長期權益，提供更多的保障。

大同董事會同時核准投資建置台南七股漁光特區的太陽能電廠，預計將建置 40MW，投資金額約 23 億；大同表示，過去數年投資綠能與智慧能源系統，符合政府大力推動的 5+2 前瞻計畫。

大同指出，在相關的領域已建立許多實績且持續發展中，例如太陽能發電，預計至今年底將建置完成 75MW，以屋頂太陽能為主；今後主投大型地面電廠與水上太陽能系統，配合微電網管理系統，可達分散式電網目標。

另外，大同董事會決議參與綠能 (3519-TW)3 億元私募，讓其投入鑽石切割，以降低成本，大同認為，太陽能模組需要高效、輕量與成本競爭力的太陽能晶片，綠能的改善，一方面提升大同太陽能系統的投資報酬率，且改善大同的投資效益，強化集團在太陽能產業的整體競爭力。

大同強調，由於各項投資都須有長期的資金投入，因此透過這次現金增資，預計償還貸款後，短期可降低利息負擔及財務結構優化；中長期則在電廠大型化、產品及系統智慧化的趨勢下，以優化的財務結構及充實的營運資金，快速擴大智慧系統及太陽能電廠等業務的規模及市占率。



大同表示，董事會也決議積極處理表現不佳或不符合公司長期策略的子公司，例如，大同越南責任有限公司，TGSI (Tatung Global Strategy Investment and Trading (BVI) Inc.) 大同電信等，加速其資產出售或清算。