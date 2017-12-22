美股盤後─部份企業承諾利用減稅加薪 道瓊收高55點

有企業承諾將使用減稅所得，為員工加薪並進行新的建設，美國股市週四收高。道瓊收高 55 點，盤中一度上漲逾 120 點。

Comcast，波音，AT&T 與富國銀行均宣布為員工加薪，也宣布了其他支出項目。Comcast，AT&T 與富國銀行股價均上漲。波音股價則下滑。



道瓊工業平均指數收高 55.64 點或 0.23% 至 24782.29。

Nasdaq 指數收高 4.40 點或 0.06% 至 6965.36。

S&P 500 指數收高 5.32 點或 0.20% 至 2684.57。

費城半導體指數收低 13.63 點或 1.06% 至 1271.81。

分析師說，這些大型企業都將因降低公司稅而獲利。降稅確實可望推升經濟。

週三，眾院議員通過法案，將把公司稅由 35% 降低至 21%。參院則已於週二通過了該法案。預期川普總統將會簽署該法案成為法律，讓共和黨獲得一項重大勝利。

因預期降低公司稅，今年以來股市大幅上張，S&P 500 上漲了 19.9%。

分析師說，減稅將能支撑 2018 年的經濟成長，為消費與資本支出加把勁。資本支出正自 2015 年低點復甦，當時由於美元走強及物價下跌，壓縮了商品與出口企業的獲利，資本支出因而大減。

週四，主要指數仍接近記錄高點。道瓊距週一所創記錄高點僅 0.4%。S&P 500 與 Nasdaq 低於歷史高點分別為 0.4% 與 0.6%。

分析師說，季節性聖誕老人漲勢已來到，預期有助阻止股市於年底前回檔。各項信心指數並未發出警告，且股市往上突破次數多過往下跌破次數。