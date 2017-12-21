2017全球前十強股市出爐 展望2018投資人應「居高思危」

今年全球股市一片欣欣向榮，多數股市繳出雙位數成長好成績，隨著 2017 年進入尾聲，投信業者統計，今年來漲幅最強的全球前 10 強股市，不論成熟市場、新興市場皆榜上有名。展望 2018 年，掌握資本利得成長機會外，也該將波動度控管納入投資考量，畢竟全球景氣循環成長已改寫史上第二長，投資人應該居高思危。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，統計結果顯示，2017 年前 3 強市場，分別為阿根廷 65.91%、越南 43.41%，以及土耳其的 41.36%，不僅年增幅度 4 成起跳，也分別包辦拉美、亞洲，與歐非中東三大區域之首，顯見多頭市場齊發下，各區域都有黑馬股市。

另外，像是亞洲的港股、印度、恒生國企股今年也表現不俗，成熟市場的美股那斯達克指數今年來也有近 3 成漲幅，為 2017 年成熟股市之最。陳若梅進一步表示，成熟市場以美股為領頭羊，在景氣、就業市場與企業獲利等各方面皆成長之下，聯準會持續溫和引導利率正常化，增添市場信心，新興市場也一改過往企業成長疲軟的窘境，加上今年來美元回軟，相對新興貨幣轉強，也強化新興股市的投資吸引力。

展望 2018 年，陳若梅指出，在全球依舊維持成長軌道之下，景氣可望維持成長，部分新興國家可能跟進美國升息步伐，經濟合作暨發展組織（OECD）及國際貨幣基金（IMF）均調升 2018 年景氣成長率預估值，預期整體 GDP 年增率可維持與今年相同的 3.2% 水準，新興市場整體 GDP 年增率更可望達 4.9% 的水準。

陳若梅進一步表示，各市場在基本面成長基礎下，仍有多頭表現的空間，可以股債資產皆布局的多重收益策略來因應。她也提醒，2018 年除掌握資本利得成長機會外，也該將波動度控管納入投資考量，尤其全球景氣循環成長期間已經改寫史上第二長，金融市場也將面對主要國家央行行長任期即將屆滿，牽動貨幣政策動向，以及一連串政治選舉等變數，投資人應該居高思危。

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