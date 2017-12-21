銷售額持續萎縮 被「邊緣化」的家樂福真要退出中國市場？

摘要：Capital 雜誌周三報導稱，家樂福已聘請三家投行研究出售中國、阿根廷和波蘭業務的方案。但家樂福周四否認了這一說法。家樂福法國和亞洲市場的銷售額在第三季均下滑，中國銷售額年增率下滑 4.6%。

法國著名商業雜誌 Capital 在 12 月 20 日報導稱，家樂福已聘請三家投行研究出售中國、阿根廷和波蘭業務的方案。但據路透、第一財經等媒體報導，家樂福在周四否認了這一說法，稱資訊並不真實。

根據 Capital 雜誌獲得的內部數據，家樂福在法國超市和大賣場的銷售業務正在加速衰落。

作為全球第二大零售商，家樂福曾在今年 8 月發布盈利預警。中國業務銷售額在今年上半年年增率下挫 6.0%，目前來看銷售額萎縮的趨勢並未扭轉。稍早公布的第三季數據顯示，法國和亞洲市場銷售額均出現下滑，其中，中國的銷售額年增率下滑 4.6%。之前有媒體報導稱，今年 7 月新上任的 CEO Alexandre Bompard 將在明年 1 月 23 日公布家樂福的轉型計劃。

家樂福在 1995 年進入中國大陸市場。官網資訊顯示，截至 2013 年年底，家樂福在中國 73 個城市開設了 236 家大型綜合超市。中國業務在家樂福集團營收中占 5% 的比重。

近年來，家樂福在中國業務方面多次作出嘗試。2014 年在上海開設第一家便利店超市「家樂福 easy」，2015 年在北京開設亞洲最大旗艦店，這也是其在中國首個擁有自有物業的自建門市。

在家樂福為中國業務的發展憂心之時，競爭對手們則加深了與中國公司的合作。

2013 年，英國零售商巨頭樂購宣布與中國華潤合作。2016 年以來，美國最大零售商沃爾瑪與京東的合作持續擴大，朝線上平台與線下實體店的深度結合。

今年 11 月，阿里巴巴、歐尚零售宣布達成新零售戰略合作。阿里巴巴投入 28.8 億美元，直接和間接持有高鑫零售 36.16% 的股份。

Bryan Garnier 分析師 11 月在報告中稱，西方零售商都是透過與本土零售商的合作，才能在中國市場成功立足，若不能迅速達成類似阿里和歐尚的合作關係，家樂福可能決定出售中國資產。而阿里和歐尚的結盟，可能令家樂福在中國的業務進一步被邊緣化。

周四，家樂福股價在巴黎證交所低開，隨後上漲。截至發稿，家樂福股價上漲 1.54%。

『新聞來源／華爾街見聞』