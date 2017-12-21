AR再進化 Pokemon Go將蘋果新技術加入遊戲中

不少人都是透過 Pokemon Go 這款遊戲，體驗到 AR 的應用，如今，遊戲製作公司 Niantic Labs 宣布，將把蘋果 (Apple)(AAPL-US) 的 ARKit 框架帶入遊戲，讓 AR 的體驗更真實。

ARKit 是蘋果在今年 6 月的 WWDC 全球開發者大會上，所發布的 AR 增強現實功能開發平台，目前已在 iOS 11 系統上使用。

據《The Verge》報導，Niantic 正利用 iPhone 與 iPad 的獨特優勢，把這些虛擬妖怪，以更智慧的方式和現實世界結合。Niantic 強調，神奇寶貝的準確性與尺寸將更逼真，而不是像原本只用一個近似的影像，與現實環境結合。

Niantic 稱新的界面為 AR+，新模式還能讓 iOS 用戶可以有新的方法，來捕獲神奇寶貝，稱為「expert handler」。玩家可以偷偷地靠近它們不被發現，避免嚇跑它，而更容易地捕捉。以此方式，還能獲得更多的 XP 和額外的星塵獎勵。

現在多數玩家會選擇關閉 AR 模式，主因是這種模式下要捕獲神奇寶貝相對困難，而且更耗電。

Niantic 希望 AR + 模式能夠激勵玩家保持 AR 模式，同時炫耀 ARKit 的進步。執行長 John Hanke 本周稍早前表示，ARKit 版本的 AR 非常有趣，也創造更多可在社群媒體共享的時刻。