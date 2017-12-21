【華冠投顧】宜進公告售廠 有心人早上車

◆ 劉彥良 盤後分析

年底前指數就是盤間盤整，近 6 個交易日一漲一跌交錯，正是隔日沖盛行的結果，尤其是某家愛做隔日沖的外資，幾乎每天的大漲股它都參與其隔天再倒出，所以喜歡追大漲股甚至漲停板的投資朋友一定要去追蹤籌碼流向。台股要有比較好的行情研判還是要等元旦假期之後。

【升學王】8489 三貝德，今天再創波段新高 296 元，主力抱得很緊都沒出，會員自然就跟著抱。反正買進均價比主力低，而且就算主力要跑也無法一次跑，等看到他在跑的隔天再出都來得及，賣均價也自然會比主力漂亮。

另一檔會員持股 1457 宜進，同時也是送給大家的冠軍紅包股中的第三檔個股，今天因為要公告重訊暫停交易一天。宜進下午公告處分杭州廠，處分利益 5.12 億元，貢獻每股 EPS 約 1.7 元，明天股價表現令人期待。

早在 11/7 宜進就公告要處分杭州廠，只是買家還沒確定所以股價沒有反映。不過 11/10~11/16 這五個交易日內，外資突然進場大買近 9000 張，而且大戶持股比率同步增加，現在回頭來看極有可能是聽到公司方面已經在和買主洽談的風聲所以趕緊進場卡位。經過一個多月的強勢整理外資都沒跑，而我們的會員在 11 月底進場後也一路抱到現在，直到今天公司才公告利多，明天就看市場如何反映。

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