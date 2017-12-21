【華冠投顧】被動元件鋁質電容喊漲 股價全面噴出大漲

藍慶賜分析師

缺貨漲價概念股依舊是最受市場關注的亮點，被動元件從 MLCC 漲到固態電容今天再延燒到鋁質電解電容，(2375)智寶、(5317)凱美率先漲停鎖住，同族群的 (6175) 立敦、(8042)金山電、立隆電 (2472) 等亦同步上漲。原因是鋁質電解電容日廠 Rubicon 向客戶端全線調漲產品售價一成，加美工、Nichicon 等日本指標廠也隨之漲價，部分產品漲幅達 8% 至 20%。由於日廠帶頭喊漲、反映成本，鋁箔廠也傳出明年第 1 季還要再調漲售價，因此台廠明年第 1 季確認調漲價格。上述的分析慶賜早在 12/11 的聚亨文章中就已分享給大家了，到今天來看上述所點到的個股是不是都強漲，而我們持續推薦的 (2375) 智寶又創波段新高，而這樣的漲勢會漲到何時，可以留意慶賜的分析文章，或加入慶賜的即時分享生活圈 https://goo.gl/xH2m8n 我會在主流趨勢的變化中隨時提醒大家。

※以上內容由華冠投顧藍慶賜分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入藍慶賜老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/xH2m8n

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：http://www.hwa-guan.com.tw