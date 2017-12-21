中租-KY曼谷設立總部，力拚提升東協市場獲利占比至20%

【財訊快報／陳品親報導】中租 - KY(5871) 積極拓展東協市場，近期斥資逾 3 億元，買下位於泰國曼谷市區土地，擬規劃成集團東協企業總部，採用購地自建方式進行，將為中租 - KY 在上海大陸總部之外，第二個海外市場總部，最快 2020 年完成啟用，展現中租對於發展東協，力拚獲利占比兩成的決心。中租 - KY 表示，自購總部可增加公司本身資產價值，且有利在地化發展與擴點，此次購入成本更低於原先預期的新台幣 5 億元。深耕東協市場有成，中租 - KY 於菲律賓的合資公司 2018 年將正式營運，柬埔寨市場也將會有完整年度的獲利貢獻。



受惠中國地區營收成長幅度大，中租 - KY11 月營收改寫歷史新高，獲利年增逾 5 成；中租 - KY 表示，第四季為主要客戶需求旺季，看好業務動能攀升，預估 12 月將持續放款動能。



除台灣、中國業務皆持續成長外，中租 - KY11 月也取得菲律賓營業執照，持續擴大東協營運規模，現又設立第二海外市場總部，顯示對東協市場期待，中租 - KY 目前東協獲利占比約一成，預計在 3～5 年有望提升獲利占比至 20%。



法人認為，中租 - KY 資產品質延滯率及呆帳等，皆將持續轉佳，2018 年可望延續 2017 年獲利動能。



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