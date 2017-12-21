央行理監事會下午登場新台幣在29.98盤整小升

中央銀行將於今（21）日下午召開今（2017）年第 4 季理監事會議，將是央行總裁彭淮南任內主持的最後一場例會，外界關注這位全球唯一「 14A 」 的彭總裁對台灣利率、匯率以及經濟成長的未來看法，而新台幣兌美元今日早盤則狹幅盤整，目前在 29.98 元震盪小升。

目前市場預期央行利率可望連 6 凍，除了因經濟仍在復甦，還有就是今年新台幣已大幅升值，若再升息恐更不利出口競爭力，加上明年金融市場變數仍多，預期明年市場震盪幅度會更加劇烈，加上美國稅改可望通過、美國啟動升息循環等恐引發全球資金大挪移，因此，目前多數銀行認為，央行可能會到明年下半年才升息。

不過，這次央行理監事會將是彭淮南在任主持的最後一場例會，外界更關注的是彭淮南會中談話，除利率、匯率「雙率」政策之外，還有就是未來動向，包括是否可能延後退休？對央行總裁繼任者的期許等。

由於下午即將召開央行理監事會議，新台幣兌美元今日觀望氣氛濃，早盤持續狹幅盤整，以 29.998 元、小貶 0.8 分開出後，雖然止貶回升，但升幅相當有限，目前最高來到 29.974 元、升值 1.6 分，現在在 29.985 元震盪整理。

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