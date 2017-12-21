歐盟頒布反傾銷新法，中國為唯一列入市場嚴重扭曲經濟體

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，歐盟週三出台反傾銷調查新規，並在報告中將中國獨自列入需要特別關注的國家，陳述認定國家干預導致中國經濟存在嚴重市場扭曲的理由。在長達 465 頁的報告中，歐盟執委會認定，中國政府對諸如土地或資本等資源的配置施加決定性影響，對各種生產要素的價格造成「非常重大」的影響。報告具有十分重大的意義，因為歐盟已經修改處理反傾銷調查的方法。在這份報告中，「扭曲」和「干預」等詞分別出現高達 92 次和 95 次。



在進行為期兩年的爭論後，歐盟同意，涉及世界貿易組織 (WTO) 成員的傾銷案中，確定是否存在傾銷的標準參考值是出口國的國內價格。



不過，對於存在「嚴重市場扭曲」的案例，將採取不同的做法。這一例外預計將包括很多中國企業，其中一部分企業的產品已經被徵收進口稅。



在這類案例中，歐盟將採用國際基準來計算產品的公平價格。



負責制定歐盟貿易政策的歐盟執委會表示，其編制的行業或經濟領域的報告，旨在給想要提起申訴的歐盟生產商提供指引。



在週三頒布新規時，歐盟執委會只編制一份關於中國的報告。不過，執委會表示，接下來可能針對俄羅斯編寫報告。



中國去年就歐洲和美國的貿易保護主義行為向 WTO 提起申述，並要求歐美在 2016 年底，中國入世約 15 年後承認其市場經濟地位。



不過，歐盟執委會在週三發布的報告中指出，中國的「社會主義市場經濟」有所不同。「中國共產黨設定並控制經濟計畫的各個方面，銀行是在『僵硬且扭曲的』金融體系下執行其經濟計畫，並給受保護的本國企業提供優惠待遇的工具。在中國的這些目標領域中，企業以極低的價格，甚至是免費，獲得土地。他們還享受廉價的能源，並以被人為壓低的借貸成本優先獲取資金。且這些領域的原材料價格受到高度控制，工人權利也受到限制。」



報告的另一個章節詳述在鋼鐵、鋁、化學和陶瓷行業中，國家干預導致產能過剩。儘管中國可能已致力於限制過剩產能，但報告指出，該國的工業政策導致出現相反的情況，國有企業通常樹立不好的榜樣。



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