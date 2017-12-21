美光財報添喜訊 華爾街紛紛上修目標價

據了解，美光集團 Micron (MU-US) 週三 (20 日) 因財報優於分析師預期，股價大漲。其中，營收年增率 YoY 成長了 70%，EPS 及未來銷量也拉高。美光股價週三收盤大漲 4.02% 來到每股 45.75 美元。

美光股價日線走勢圖

近期 DRAM 市場供應量緊繃，導致 NAND 價格的上漲壓力被放大關注，分析師認為美光有機會突破 52 週最高的 50 美元關卡。最高目標價的為 Rosenblatt 分析師，把原有的 75 美元提高至 85 美元目標，等於還有成長 86% 的空間。

此外，摩根大亨 JPMorgan (JPM-US) 與德意志銀行 Deutsche (DB-US) 也把他們的美光目標價格從 55 美元提升至 60 美元。巴克萊 (BCS-US) 與瑞信 (CS-US) 也不甘示弱的設立了 60 美元目標價。

最「低」的預測為 Cowen 分析師 Karl Ackerman 的 53 美元。富國銀行 (WFC-US)，從原本的 45 美元提升至 54 美元。花旗從 51 美元提升至 55 美元。

Evercore ISI 給予了 60 美元目標價，並提道是個「保守值」。Loop Capital 也從 48 美元提升至 56 美元。也表示分析師大多數認為美光的股價是走上坡趨勢的。

美光股價 2017 年以來已成長近 100%。上一季數據顯示，DRAM 佔美光營收 67%，而 NAND 佔 27%。