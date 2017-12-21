〈川普稅改過〉川普經濟顧問：稅改之後美股大牛市還將繼續

摘要：白宮首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）預言，美國股票大牛市還將繼續。「我認為很多稅改法案中的變化還沒有在股市中體現出來。稅改計劃中將要做的事都還沒有被市場定價。基於美國經濟基本面，以及減稅後企業盈利能力提高的判斷，我認為股市還有很多動能上漲。」

白宮首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）預言，美國股票大牛市還將繼續。

據美國財經媒體 CNBC，科恩表示，「我認為很多稅改法案中的變化還沒有在股市中體現出來。稅改計劃中將要做的事都還沒有被市場定價。基於美國經濟基本面，以及減稅後企業盈利能力提高的判斷，我認為股市還有很多動能上漲。」

科恩還預計，稅改之後美國企業將加大投資力度、提高僱傭數量。

的確，稅改法案通過的消息發布之後，美國各大企業都開始行動。美國最大電信營運商之一 AT&T 表示，只要稅改被簽署立法，將增加明年在美資本支出 10 億美元，並為 20 萬名非領導崗位雇員發放 1000 美元的特別獎金。富國銀行也宣布將工資漲到 15 美元 / 小時，並進行 4 億美元的慈善捐款。Comcast 公司也表示將給每個員工發 1000 美元紅包，同時計劃投資 500 億美元。

另外，據 CNBC，科恩還提到對稅改法案里附加收益稅這一項的處理，「本來我們可以去掉附加收益稅漏洞的，我們差不多嘗試了 25 次，但在國會遇到了很大的阻力。沒辦法這是政治體系的現實。」

附加收益稅漏洞存在的直接獲益者是那些對沖基金經理，這項規定對於其他職業的稅收比例要高於對沖基金經理。川普曾在競選總統時承諾將這一項漏洞消除，他曾說「這無異於讓對沖基金經理們犯了謀殺罪之後卻逍遙法外」。

美東時間周三，美國國會批准稅改法案，預計川普將於 1 月 3 日完成最終簽署。

截至周三收盤，美國標普 500 指數從去年 11 月 8 日川普贏得大選以來已經上漲 25%。

『新聞來源／華爾街見聞』