【大昌投顧】盤前分析－11月份外銷訂單，連3個月創歷年單月新高



◆盤勢分析

1. 台股昨日適逢台指期結算開高震盪，盤中狹幅整理，幅度不大，尾盤收紅，惟市場觀望氣氛依舊濃厚，終場以上 37.18 點作收。短線上月、季線趨勢反轉向下，並且以跳空跌破季線，技術面轉弱，觀察未來若能不再破底，且有價漲量增情況，方能轉強，籌碼面外資持續賣超，何時布局台股，持續留意。

2. 櫃買指數開高走高，月線反壓不易突破，目前價漲量縮，恐有背離疑慮，未來能否突破月線，持續觀察，中小型個股震盪加劇，持續觀察量價關係，後勢若未出現背離，個股仍有機會表現。

3. 金融指數尾盤跌破收黑，力守月線之上，依舊是多方格局，是否再成為撐盤要角，後勢可持續追蹤。電子指數反彈向上，仍需關注權值股能否轉強表現，而強勢族群有 PCB、被動元件、光通訊、主機板等。傳產類股則由生技、工具機等表現較佳。

4. 經濟部統計處於 12/20 發布 11 月份外銷訂單，接單額達 486.9 億美元，連 3 個月創歷年單月新高，年增 11.6％，連 16 紅，預估接單可望續旺至明年 1 月。

5. 鋁箔持續供應短缺，且國際鋁價一路走高，帶動鋁箔價格拉高，鋁電容廠成本跟著墊高，不易漲價的鋁質電解電容，這一波將有機會跟漲。

