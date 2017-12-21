【大慶證券】投顧盤前－電子股出現止跌跡象 台股醞釀反彈



◆盤勢分析

僅管稅改法案因程序瑕疵需重回眾院再次表決，但在參院順利過關後，市場已消化此項利多消息，使美股四大指數昨日均呈現開高走低的整理格局，終場收黑，僅有費半指數以小幅上漲作收。經濟數據方面，美國 11 月成屋銷售年率達 581 萬棟，優於預期並創 2006 年底以來高點，可見經濟持續穩定增長。整體而言，在市場樂觀情緒轉趨平淡之際，研判美股短線將壓回整理，但依舊維持高檔震盪趨勢不變。

亞股昨日收盤漲跌互見，除日股因銀行股走揚而開低走高之外，陸股在買盤後繼無力、韓股則在權值股走跌下，雙雙開高走低終場翻黑。觀察目前國際股市表現拉回整理，加上存有英國脫歐、美政府關門、德國大選等不確定因素，研判亞股將持續橫盤整理格局。

昨日為台指期結算，台股早盤以 10470 點開出後一度回攻 10500 點，盤中雖曾因追價買盤無力而下滑，但隨後在大立光、鴻海由黑翻紅的帶動下，指數自 10 點後開始逐步走揚，最高來到 10514 點，呈現震盪走高的走勢，終場以 10504 點作收，上漲 37 點，站上五日線，量能 1011 億元。外資昨日期貨多單大幅加碼 7832 口、淨多單口數達 50487 口，已連續兩日大幅買進，僅管現貨持續賣超 0.74 億元，但賣壓明顯縮小，可見外資態度似乎有轉為中性偏多的跡象，在台股持續震盪打底的情況下，有醞釀跌深反彈的契機，留意電子權指股止跌訊號及量能變化。股王大立光、人氣王鴻海在外資賣壓減緩下表現回穩，帶動電子股表現，除國巨、禾伸堂等被動元件族群，以及大中、富鼎等 MOSFET 概念股，均受惠報價上漲而續強外，具有題材的 3D 感測概念股如穩懋、全新、宏捷科也走揚，受惠進入升息循環的金融類股包含開發金、新光金、第一金等也獲得法人青睞，PCB 股如台光電、金像電、燿華也呈現強者恆強或跌深反彈行情，帶動大盤表現，櫃買指數也在中小型股推升下開高走高挑戰月線反壓。總括來看，在外資賣盤縮手、內資輪動快速之下，盤面操作建議低接具有題材、展望佳、集團作帳行情、且法人進場布局的中小型股，觀察指標包含 3D 感測、被動元件、矽晶圓、IC 設計、金融、塑化、生技、網通、玻璃等族群。

