

◆盤勢分析

1. 周三美國眾議院通過稅改修正案，惟利多早已被市場反映，美股四大指數漲跌互見，整體漲幅介於 - 0.11%~+0.7% 之間。預期聖誕節即將到來，美股波動縮小，相較維持在高檔的傳產類股，而先前跌深科技股有望補漲，整體美股長期趨勢向上不變。

2. 周三台股以小高盤開出，雖然成交量不足，但在蘋概股回穩與因期貨結算因素支撐，全日指數在平盤之上 40 點左右的狹幅區間震盪，相較亞洲股市表現亮眼。終場指數上漲 37.18 點，漲幅 0.36%，收在 10,504.52 點，成交金額為 1,013.09 億元。OTC 指數上漲 0.9%，盤中再度挑戰月線，表現相對強勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近八個交易日台股在 10,450~10,550 點窄幅波動，呈現量縮橫盤整理格局。

(2) 量能：聖誕節與新年節前，成交量不易放大，上攻動能有限。

(3) 技術指標：大盤 9 日 KD 低檔黃金交叉持續向上，MACD 柱狀體回升至零軸之上，技術指標逐漸轉強。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 5.24 億元；外資 - 0.74 億元、投信 + 1.56 億元、自營 + 4.42 億元。

4. 電子類股:

(1) 蘋概：蘋果指標股 2330 台積電宣布南京廠 2Q18 量產，股價止跌回穩；2317 鴻海股價回測到 90 元整數關卡後，股價緩步走升；3008 大立光穩守在 4000 元之上，三檔股票仍是指數是否轉強的觀察重心。

(2)PCB 上下游：受惠於 PI 調漲價格，3645 達邁強勢漲停、帶動 2383 台光電、8039 台虹、6153 嘉聯益、2313 華通、3037 欣興、2367 燿華，類股股價表現強勢。

(3) 被動元件：第四季獲利持續走高，外資、投信站買方，3026 禾伸堂突破百元站上波段新高，2327 國巨、2492 華新科股價上揚，維持波段高檔震盪。二極體的 2481 強茂股價快速回檔，周三跌深強力彈升。整體被動元件族群 1H18 前基本面有支撐，個股拉回仍可偏多操作。

(4)PA：3105 穩懋盤中震盪，但 2455 全新、8086 宏捷科尾盤收高，PA 仍為受盤面資金青睞，族群高檔震盪，3D 感測市場未來成長空間大，建議個股可以順勢操作。

5. 非電子類股

(1) 生技製藥：6554 中美冠科 - KY 以每股 75 元被日本 JSR 收購下市，周三股價跳空鎖死。1565 精華在美國客戶訂單加持，2018 年再擴增 8 條產線，股價接近漲停板、8406 金可 - KY 量出走漲。

(2) 金融股：美國 FED 如市場預期升息一碼，且 2018 年仍再升息 3~4 次，金融業直接受惠，2883 開發金股價持續創高。

6. 選股方向可留意拉回整理蘋概、被動族群、生技、金融、法人買超個股。

7. 近期外資投信同步買超個股 - 3026 禾伸堂、6269 台郡、1565 精華。

8. 重點訊息：

(1) 經濟部公布 11 月外銷訂單，金額 486.9 億美元，年增 11.6%，優於預期且創歷年單月新高，連續 16 個月正成長。累計今年 1 月至 11 月金額為 4,443.3 億美元，年增 10.2%，為 100 年以來最高。其中，資訊通信產品、電子產品皆為歷年單月新高，基本金屬、塑橡膠製品也創歷年同月新高。

(2) 軟板廠 6153 嘉聯益公告，董事會決議辦理現金增資發行普通股，用來擴產及買廠房，預期將使得股本膨脹約 23.7%。

