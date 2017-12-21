【永豐期貨】台指選擇權盤前－10500多空角力 台股量縮漲37點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 40 點至 10497 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 7.52 點，電子期逆價差擴至 - 0.52 點，金融期逆價差縮至 - 0.59 點。現貨部分，三大法人買超 5.25 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1535 口至 7935 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 2927 口至 45582 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2735 口至 9755 口。

週二美國股市漲多拉回，三大指數以小跌作收，而週三早盤日韓股市也下跌開出，不過雖然昨日傳出蘋果遭調降投資評等使股價受挫，但鴻海與大立光反倒率領最近已跌深的蘋概股低檔反彈，加上美股三大指數盤後盤走高激勵，台股八大類股普遍收紅，反而近日較強勁的金融股小幅收黑，終場加權指數上漲 37.18 點至 10504.52 點，成交量能 1014.52 億，較前一日縮減 112.31 億。今日外資現貨賣超幅度縮減至 0.74 億元，而台指期淨多單加碼近 3 千口，外資賣壓有減輕現象。整體來看，加權指數開高走高收復 5 日線且站回 10500 大關，但近日漲跌交替的盤勢也反映出了上方反壓仍重，加上臨近聖誕節假期，外資大舉進出機會較小，預期近日台股仍維持下檔有撐但上攻不易的箱型整理格局。

選擇權分析



從 1 月份選擇權成交量來觀察，買權集中在 10600 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。12 月份和約結算後，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.3 升至 1.57，反應籌碼面為偏多架構。特別可注意結算後外資 buy put 的未平倉由 44.3 萬口降至 16.3 萬口，顯示避險情緒稍有降低，不過仍須密切觀察是否有再持續攀升現象。

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