堅持品牌路的台灣囝仔把好東西帶回來的沛思總經理章強

沛思科通總經理章強，在台灣土生土長的「台灣囝仔」，近 30 年前即赴美發展，學的是會計，卻一頭栽進科技領域，引進全台第一個全語音辨識智慧後視鏡。章強說，要回台灣發展，被許多人笑他太傻，看不起台灣的市場規模小。不過他堅持，台灣孩子出去以後終究要回家，並把最好的東西帶回故鄉。

沛視界智慧後視鏡最快年底在台上市，將是全台第一個結合人工智慧、大數據以及雲端運算，又能完全透過語音操控的高科技後視鏡。沛思科通總經理章強指出，他大半輩子都當工人替人代工，很難突顯台灣人的價值，因此誓言打造屬於台灣的品牌，讓世界看到台灣人的東西。

章強是道地的台北人， 1989 年赴美求學，大學學的是中文、研究所念會計，卻一頭栽進科技業，曾在微軟、藍天電腦、鴻海等公司任職。章強說，赴美多年，又轉到大陸發展，但還是想回家來，把好東西帶回故鄉。

章強不諱言，要回台灣發展，並立定志向發展品牌時，被許多人笑他太傻，因為台灣市場不大，品牌路更是艱辛。不過章強篤定的說，許多高科技產品都是台灣人發明、製造，卻因為沒有品牌，全世界看不到台灣人的東西，對品牌路，他無怨無悔。

章強強調，他是台灣人、台灣是故鄉，不甘心台灣永遠只有次級品，「好東西不能只肥外國人，這些都是台灣人想出來的」。章強略顯激動的說，好東西家鄉不能沒有，台灣孩子即使在外面做得再好，最後還是要回家。

對於沛視界智慧後視鏡即將在台上市，章強說，自己是很刁鑽的使用者，根本就是奧客，市面上現有的車機都太難用了，不夠人性化。他認為，機器是用來服務人的，不是人要去伺候機器，因此他研發全語音操控產品，讓高科技成為落入凡間的精靈，可以造福一般民眾。

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