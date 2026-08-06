久舜營收回穩連4月站上2億元大關 下半年將有高毛利工程入帳

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-06 17:21

久舜 (5547-TW) 今 (6) 日取得得為融資融券交易資格，同時，久舜今天並公布最新營收資訊，2026 年 7 月營收 2.2 億元，月減 6.23%，年增 58.24%，1-7 月營收 14.36 億元，年增 12.1%。久舜下半年將有高毛利工程案入帳。

久舜董事長林世貞。(鉅亨網記者張欽發攝)

久舜 2026 年上半年營收 12.15 億元， 毛利率 11.5%，毛利率較去年同期下滑，稅後純益 5484 萬元，每股純益 1.1 元。久舜指出，上半年營收成長但獲利較去年同期下滑，主因在產品組合調整，部分毛利較佳案件營收認列時點遞延至下半年，屬工程認列節奏問題，而非接單品質或需求轉弱；隨著多項新案自第三季起陸續開案並進入施工高峰，下半年毛利率可望優於上半年。

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久舜的工程動能方面，久舜下半年將迎來三項具指標意義的新案接力。其一，公司承攬之台中捷運共構住宅開發案將於明 (7) 日正式開案，這個案件自開案至營收明顯放量約需半年，是久舜中部布局繼台中大里據點設立後，首度落地的大型共構開發實績。同時，桃園 A21 社會住宅統包案已完成設計階段作業，預計年底開始貢獻營收，與既有頂埔安居、永福好室、福安安居等社宅統包案形成長期基本盤。

久舜在北投大業都市更新案已完成拆屋作業並進入開工準備，預計自 2027 年上半年起挹注營收，代表久舜「委建全案管理」模式的都更案源正式進入認列階段。

久舜除了穩定營運動能外，集團在垂直整合布局也已全面到位。久舜以營造本業為核心，旗下設立大舜集成（機電工程）與久聯建築（建築經理），三家公司分工協作，構成從規劃設計、施工管理到資金履約的一站式建設服務生態圈。其中大舜集成專責機電設備與電氣設備工程，涵蓋空調、消防、給排水及強電、弱電、智慧化系統，久舜可於建案規劃初期即介入機電設計，避免後期施工界面衝突，有效縮短工期並降低整體建設成本；該公司並具備獨立對外承攬能力，可承接科技廠房高壓配電、潔淨室精密空調、廠務給排水與智慧弱電等全廠機電工程，熟悉竹科、中科、南科廠區法規與審查流程，為集團在 AI 與半導體建廠潮中開闢另一條營收來源。