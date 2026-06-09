精湛光學四大核心技術構築AI + AOI檢測 將切人生技及半導體應用

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-09 11:45

設備廠精湛光學 (2070-TW) 今 (9) 日召開股東會，公司也宣示營運正從傳統光學篩選設備轉型為智能視覺（AI + AOI），董事長吳俊男指出，特別是子公司先聯科技受惠被動元件業需求熱，過去每年營收約 1 億元，目前接單已超過去年一整年，正在高雄、桃園同步增加產能及團隊。

精湛光學今天召開股東會，公司宣示營運正從傳統光學篩選設備轉型為智能視覺業務。( 圖：公司提供)

吳俊男也指出，。但設備交期認列時間較長，因此公司認為下半年將喜迎旺季，今年成長可期。同時，精湛光學的檢測設備已進軍半導體與生技領域

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精湛光學 2026 年 5 月營收 5037 萬元，年減 10.59%，2026 年 1-5 月營收 2.78 億元，年增 12.99%，而 2026 年第一季財報營收 1.58 億元，毛利率 46.63%，稅後純益 1048 萬元，每股純益 0.28 元。

精湛光學以光學篩選機為本業，占營收約 80%，過去數年營運穩定。電子元件檢測領域，專注被動元件外觀等檢查，陸續接獲新訂單，每分鐘可檢測 1 萬顆以上的元件。能有效降低製程損耗、並提升製造效率。